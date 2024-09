Detská pohotovosť v Kráľovskom Chlmci bude fungovať aj bez podpory

Kráľovský Chlmec 30. septembra (TASR) - Lekárska pohotovosť pre deti a dorast bude v Kráľovskom Chlmci (okres Trebišov) od 5. októbra ďalej poskytovaná na báze dobrovoľnosti a bez podpory zdravotných poisťovní. Informovala o tom Nemocnica s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci v súvislosti s rušením tamojšej ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (APS) pre deti a dorast zo strany rezortu zdravotníctva.



Povolenie ministerstva pre prevádzku takejto ambulancie v Kráľovskom Chlmci končí 4. októbra. Zdravotnú starostlivosť bude nemocnica ďalej poskytovať na doterajšom pracovisku APS pre deti a dorast.



"Služba sa bude poskytovať naďalej v priestoroch nemocnice s poliklinikou, ordinačné hodiny zostávajú nemenné, len poplatok sa aj po prieskume medzi rodičmi detských pacientov z dvoch eur zvýši na desať eur," potvrdila TASR riaditeľka nemocnice Klára Hencelová. Uviedla, že službu bude nemocnica zatiaľ financovať z vlastného rozpočtu, prebiehajú pritom aj rokovania v rámci regionálneho združenia samospráv Medzibodrožie pod vedením primátora Kráľovského Chlmca Karola Patakyho.



"Prevádzka APS začína s ôsmimi lekármi, ktorým naozaj patrí vďaka za ochotu, a budeme radi, ak mladí lekári posilnia naše rady. Od ich počtu bude závisieť budúcnosť APS - detské v Kráľovskom Chlmci," skonštatovala riaditeľka. O možnostiach zachovania tejto služby pre malých pacientov podľa nej rokovalo vedenie nemocnice s detskými lekármi, ako aj s predstaviteľmi samosprávy. "Verím, že po našom vzore vzniknú aj v iných mestách podobné projekty pre pacientov," dodala Hencelová.



MZ SR s účinnosťou od 2. novembra tohto roka vypustilo Kráľovský Chlmec zo zoznamu tzv. pevných bodov APS pre deti a dorast. K redukcii aj na ďalších miestach Slovenska pristúpil rezort s cieľom stabilizácie pediatrickej ambulantnej starostlivosti vzhľadom k nízkemu počtu pediatrov. Od júla sa tiež skrátili ordinačné hodiny ambulantných pohotovostí pre deti, a to z 22.00 h do 20.00 h.



K danému kroku kráľovskochlmeckej nemocnice MZ SR uviedlo, že ide o aktivitu ústavného zdravotníckeho zariadenia. "Každopádne nepôjde o prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby - to zo zákona nie je možné. Ako plánujú tento stav riešiť (akou ambulanciou, akými lekármi a ako budú uvedené financovať), je v kompetencii vedenia nemocnice," skonštatoval pre TASR komunikačný odbor rezortu.



Ak by došlo k zrušeniu takejto služby v Kráľovskom Chlmci, ktorý leží pri hranici s Maďarskom, rodičia s chorými deťmi by museli chodiť na pohotovosť do Trebišova alebo Michaloviec. Proti rušeniu APS v meste sa postavila mestská aj krajská samospráva. Okrem vzdialenosti a slabšej dostupnosti poukazovali aj na jazykovú stránku, keďže v iných nemocniciach by občania s maďarskou národnosťou mohli mať problém dorozumieť sa.