Detská pohotovosť v Námestove môže začať fungovať za peniaze od vlády

Zákamenné 3. júla (TASR) - Detská pohotovosť v Námestove by mohla začať opäť fungovať. I keď je od 2. júla zrušená, vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní na Orave vyčlenila 200.000 eur na jej zachovanie. Suma vykryje prevádzkové náklady na zhruba rok a pol. Vicepremiér Robert Kaliňák (Smer-SD) poznamenal, že tým dávajú Žilinskému samosprávnemu kraju (ŽSK) čas, aby situáciu v Námestove vyriešil. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová reagovala, že pohotovosť zrušilo ministerstvo zdravotníctva, nie kraj.



Podľa vicepremiéra musela vláda v tomto prípade zasiahnuť, pretože v oravskom regióne je najvyššia pôrodnosť. "Absencia detskej pohotovosti by bola zásadná. Niečo podobné sa stalo aj na Nitrianskom samosprávnom kraji a jeho predseda bol schopný sa s tým vysporiadať. Získali sme nejaký čas na fungovanie tejto pohotovosti, ale je to predovšetkým úloha ŽSK, aby si to zvládli do budúcna vyriešiť," skonštatoval Kaliňák.



Dodal, že takáto pomoc od vlády je síce nesystémová, no majú záujem na tom, aby aj deti v Námestove mali dostatočnú zdravotnú starostlivosť.



Jurinová v reakcii uviedla, že zrušenie námestovskej pohotovosti spôsobil rezort zdravotníctva. "Nám nezostalo nič iné, iba akceptovať rozhodnutie troch ministrov, ktorí navrhovali toto zrušenie. A zdá sa mi nefér porovnávať Nitriansky kraj, ktorý nemá v správe ani jednu nemocnicu, so Žilinským krajom. My máme v správe štyri nemocnice a jednu polikliniku, ktoré dokážu aj dobre hospodáriť," povedala. Kraj preto nepokladá za správne a spravodlivé financovať kompetencie ministerstva zo zdrojov ŽSK.



Podľa Jurinovej je jediným legislatívne možným riešením, ako znovu sfunkčniť pohotovosť v Námestove, zriadenie tzv. doplnkového bodu ambulantnej pohotovostnej služby (APS). Doplnkový bod v Námestove môže zriadiť pevný bod APS nemocnice v Trstenej. Podľa krajskej predsedníčky tak teraz záleží na lekároch, či budú chcieť slúžiť aj v doplnkovom bode.