Detská pohotovosť v Nitre sa presťahovala do pôvodných priestorov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ordinačné hodiny ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast zostávajú nezmenené.

Autor TASR
Nitra 8. augusta (TASR) - Fakultná nemocnica Nitra upozorňuje verejnosť na zmenu sídla ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Nitre. Od piatka od 16.00 h začala fungovať na svojej pôvodnej adrese na Špitálskej 13 oproti starému vchodu do areálu nemocnice. Detská ambulantná pohotovostná služba sa tak vrátila do rovnakej budovy, v akej pôsobila aj v minulosti, potvrdila nemocnica.

V Poliklinike sv. Medarda, kam sa detská pohotovosť vrátila, sídlila až do roku 2022. Keďže nemocnica s majiteľom budovy neuzavrela novú nájomnú zmluvu, musela presťahovať detskú pohotovosť do priestorov v areáli nemocnice. Tie by mala po rekonštrukcii začať využívať Národná transfúzna služba.

Ordinačné hodiny ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast zostávajú nezmenené. V pracovné dni bude k dispozícii od 16.00 do 20.00 h, počas víkendov a sviatkov bude otvorená od 8.00 do 20.00 h, informovala nemocnica.
