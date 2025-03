Detská pohotovosť v Šali po polroku opäť funguje

Šaľa 1. marca (TASR) - Pohotovosť pre deti a dorast v Šali po polroku opäť funguje. Od marca zastreší jej prevádzku Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Šaľa. Z legislatívneho hľadiska nejde o pevný bod ambulantnej pohotovostnej služby (APS) pre deti a dorast, ale o detskú ambulanciu. TASR o tom informovala hovorkyňa NSK Zuzana Vilčeková.



Počas pracovného týždňa bude pohotovosť otvorená od pondelka do piatka od 16.00 h do 20.00 h, cez víkendy a sviatky od 8.00 h do 20.00 h. Lekársku starostlivosť bude pre deti a dorast poskytovať desať pediatrov z okresu Šaľa. "Upravili sme tiež termíny pohotovostných lekární v Šali od 8.00 h do 20.00 h, vrátane víkendov a sviatkov. Zabezpečenie liekov sa tak pre obyvateľov stáva dostupnejším," uviedol hlavný lekár polikliniky Bruno Rudinský.



Financovanie zabezpečil NSK, rozhodli o tom poslanci ešte na februárovom zastupiteľstve. "Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme mohli lekárov prinavrátiť k tým najmenším pacientom. Tí spolu s rodičmi už nemusia brázdiť región a hľadať dostupnú zdravotnú starostlivosť v neskorých hodinách v Nových Zámkoch či v Nitre. Majú ju bližšie k svojim obydliam," povedal predseda NSK Branislav Becík.