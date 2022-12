Detská pohotovosť v Trnave zostáva, jej prevádzku preberá kraj

Trnava 1. decembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa stal prevádzkovateľom ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave. Detská pohotovosť bude aj po 1. decembri fungovať na Starohájskej 1, je určená pacientom zo spádových oblastí Trnava a Hlohovec. V ambulancii budú počas ordinačných hodín k dispozícii lekári so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo pre deti a dorast. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



"Doterajší prevádzkovateľ ukončil ku koncu novembra svoju činnosť. My sme na to rýchlo zareagovali a rozhodli sme sa sa prostredníctvom našej spoločnosti Zdravá župa prebrať jej prevádzku, čím rozšírime naše aktivity v oblasti zdravotníctva. TTSK sa len nedávno opäť stal poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, pričom v októbri sme otvorili nové zdravotnícke stredisko na Študentskej v Trnave," uviedol Viskupič.



Ordinačné hodiny detskej pohotovosti ostávajú od pondelka do piatka v čase od 16.00 do 22.00 h. Počas víkendov a sviatkov od 7.00 do 22.00 h. Informácie pre klientov je na portáli www.e-vuc.sk a na zdravazupa.sk.