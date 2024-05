Detská prehliadka na Bojnickom zámku priblíži rozprávku O Čarostudni

Bojnice 21. mája (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice pridá od júna do svojej ponuky prehliadku, ktorá je určená predovšetkým detským návštevníkom. Zoznámia sa počas nej s autorskou rozprávkou O Čarostudni. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Petra Gordíková.



Edukačná prehliadka zameriava pozornosť na skutočnosť, že ľudské slabosti a slabé miesta sú prirodzené. Je však potrebné usilovať sa o ich zmenu a nápravu. "Naša rozprávka je príbehom o princovi, ktorý pre svoju lenivosť, lakomstvo a namyslenosť nechal uvaliť kliatbu na svoje kráľovstvo," povedal autor rozprávky Branislav Lukáč.



"To, či sa napokon podarí kráľovstvo za pomoci dobra v srdciach ľudí a čarovnej studne vyslobodiť spod kliatby, sa návštevníci dozvedia od júna do augusta na Bojnickom zámku," dodala Gordíková.