< sekcia Regióny
Detská psychiatria v NÚDCH dostala nové priestory
Prednostka kliniky Jana Trebatická je rada, že moderné priestory ponúkajú aj možnosť oddelenia akútnych pacientov od tých neakútnych.
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Klinika detskej psychiatrie (KDP) Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave dostala nové zrekonštruované priestory. Po novom bude disponovať 35 lôžkami. Doteraz ich mala 20. Rekonštrukciu financovali okrem štátnych inštitúcií aj súkromné nadácie.
Riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň poznamenal, že rekonštrukcia spolu stála približne 1,2 milióna eur. Detská nemocnica časť obnovy a rozšírenia oddelenia financovala aj z plánu obnovy, ale i zo svojich prostriedkov. Bartoň je podľa svojich slov rád, že sa NÚDCH nespolieha iba na finančné prostriedky rezortu zdravotníctva „ale pekne sa nám darí aj s viaczdrojovým financovaním dávať túto nemocnicu dokopy“. Pripomenul, že počet detských pacientov so psychickými problémami po pandémii ochorenia COVID-19 stúpol.
Prednostka kliniky Jana Trebatická je rada, že moderné priestory ponúkajú aj možnosť oddelenia akútnych pacientov od tých neakútnych. „Nová časť kliniky bude pozostávať z dvoch častí. Jedna časť bude zameraná na liečbu porúch príjmu potravy, kde práve predpokladáme u niektorých typov pacientov dlhodobo liečbu a druhá časť bude pre pacientov s neakútnymi ťažkosťami, ako sú napríklad úzkostné, depresívne alebo nutkavé poruchy,“ priblížila Trebatická.
„Rezort zdravotníctva čerpá najväčší balík z plánu obnovy, je to takmer 1,7 miliardy eur. Aj po všetkých revíziách. Ten investičný apetít v rámci zdravotníctva je veľký, pretože v minulosti sa zanedbali tieto investičné projekty. Hovoríme o takmer siedmich miliardách investičného dlhu,“ uviedol podpredseda vlády SR pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD).
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) považuje spoločenskú zodpovednosť súkromných firiem za dôležitú. „Duševné zdravie našich detí, mladých je obrovskou témou, ktorá sa ešte znásobila po covide a je nesmierne dôležité, aby takéto oddelenia vznikali tak pre detských pacientov, ako aj pre našich špičkových zdravotníkov,“ dodal Šaško.
Riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň poznamenal, že rekonštrukcia spolu stála približne 1,2 milióna eur. Detská nemocnica časť obnovy a rozšírenia oddelenia financovala aj z plánu obnovy, ale i zo svojich prostriedkov. Bartoň je podľa svojich slov rád, že sa NÚDCH nespolieha iba na finančné prostriedky rezortu zdravotníctva „ale pekne sa nám darí aj s viaczdrojovým financovaním dávať túto nemocnicu dokopy“. Pripomenul, že počet detských pacientov so psychickými problémami po pandémii ochorenia COVID-19 stúpol.
Prednostka kliniky Jana Trebatická je rada, že moderné priestory ponúkajú aj možnosť oddelenia akútnych pacientov od tých neakútnych. „Nová časť kliniky bude pozostávať z dvoch častí. Jedna časť bude zameraná na liečbu porúch príjmu potravy, kde práve predpokladáme u niektorých typov pacientov dlhodobo liečbu a druhá časť bude pre pacientov s neakútnymi ťažkosťami, ako sú napríklad úzkostné, depresívne alebo nutkavé poruchy,“ priblížila Trebatická.
„Rezort zdravotníctva čerpá najväčší balík z plánu obnovy, je to takmer 1,7 miliardy eur. Aj po všetkých revíziách. Ten investičný apetít v rámci zdravotníctva je veľký, pretože v minulosti sa zanedbali tieto investičné projekty. Hovoríme o takmer siedmich miliardách investičného dlhu,“ uviedol podpredseda vlády SR pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD).
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) považuje spoločenskú zodpovednosť súkromných firiem za dôležitú. „Duševné zdravie našich detí, mladých je obrovskou témou, ktorá sa ešte znásobila po covide a je nesmierne dôležité, aby takéto oddelenia vznikali tak pre detských pacientov, ako aj pre našich špičkových zdravotníkov,“ dodal Šaško.