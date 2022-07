Detská univerzita košickej Teologickej fakulty sa koná po dvoch rokoch

Košice 6. júla (TASR) – Teologická fakulta (TF) v Košiciach po dvojročnej pandemickej prestávke opäť zorganizovala takzvanú detskú univerzitu. Ako pre TASR uviedla jej koordinátorka Michaela Šuľová z TF Katolíckej univerzity v Ružomberku, do šiesteho ročníka sa zapojilo 18 detí vo veku od osem do 13 rokov.



Detská univerzita trvá od stredy do piatka (8. 7.). Súčasťou programu, ktorý pripravili pedagógovia a doktorandi, sú prednášky a workshopy z oblasti sociálnej práce, pedagogiky, filozofie či teológie, ale aj hry, letné kino a iné oddychové aktivity. Detskí študenti absolvovali tiež úvodnú imatrikuláciu a čaká ich aj záverečná slávnostná promócia.



"Deťom sa snažíme troška sprostredkovať vysokoškolský život. Podľa veku sú rozdelené do dvoch skupín, prispôsobujeme tomu aj program. Máme konkrétne témy. Pri prednáške z filozofie je to napríklad Aténska škola, ale venujeme sa aj rôznym kultúram, kde sa učia, čo je emo, skinheads a podobne. Účelom je vedomostne ich posúvať hravou formou," spresnila s tým, že si budú vyrábať aj promočné klobúčiky.



Záverečnými prácami budú ich kresby, čaká ich aj obhajoba.