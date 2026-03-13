< sekcia Regióny
Detské divadlá sa predstavia na prehliadke Javiskový škriatok

Autor TASR
Šaľa 13. marca (TASR) - Detské divadelné súbory i sólisti sa 26. a 27. marca zídu v Dome kultúry v Šali na podujatí Javiskový škriatok. Ide o regionálne kolo 53. ročníka celoštátnej prehliadky a súťaže detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka.
Ako uviedli organizátori z Krajského osvetového strediska (KOS) v Nitre, postupová súťaž a prehliadka je zároveň tvorivým stretnutím súborov i jednotlivcov. „A to vo všetkých druhoch a žánroch divadla hraného deťmi, teda činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového, pantomimického a dramatickej hry detí,“ priblížili organizátori.
Na súťaži sa prezentujú výsledky umeleckej činnosti detí a žiakov základných a umeleckých škôl i kultúrno-výchovných zariadení. „Súťaž pomáha rozvíjať ich umelecké i technické zručnosti a vzájomnú komunikáciu. Poskytuje priestor na integráciu majoritných a minoritných skupín, rozvíja emocionálnu inteligenciu detí, formuje ich charakter a sociálne cítenie. Zároveň rozširuje vedomosti o literatúre, dráme a umení,“ doplnilo KOS.
