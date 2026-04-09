Detské ihriská v Prievidzi sú po uzávere opäť otvorené pre verejnosť
Autor TASR
Prievidza 9. apríla (TASR) - Mesto Prievidza začalo s príchodom jari s revíziou detských ihrísk. Kontrolu zabezpečuje na deviatich centrálnych a 24 verejných ihriskách, ako i ihriskách v materských školách. Po zimnej uzávere sú od začiatku apríla opäť otvorené pre verejnosť. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Revízia detských ihrísk sa zameriava na kontrolu bezpečnostných prvkov i stav podlahy a okolia. Jej súčasťou sú aj opravy a údržba, kontrola bezpečnostného značenia a inštrukcií, ako i hygienických podmienok,“ opísala Beňadiková.
Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) podľa nej zároveň pokračujú v strojnom čistení ulíc a chodníkov, práce spojili s údržbou uličných vpustov v rôznych častiach mesta. „Popri čistení zabezpečujú aj opravy, napríklad obnovu schodiska pri Mobilnom hospici Svätá Lujza. Opravuje sa aj zvislé dopravné značenie vo Veľkej Lehôtke a na Puškinovej ulici,“ priblížila.
Súčasťou jarných prác je i údržba zelene. „Na Námestí slobody zabezpečovala mestská spoločnosť úpravu výzdoby, ktorá dotvára vzhľad centra mesta. Zamestnanci zároveň realizujú orezávanie drevín podľa požiadaviek obyvateľov a pripravujú betónové kvetináče na výsadbu letničiek. Tie budú postupne rozmiestnené po meste, čím prispejú k príjemnejšiemu verejnému priestoru,“ dodala Beňadiková.
