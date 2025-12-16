< sekcia Regióny
Detské kardiocentrum implantovalo samoexpandovateľné pľúcne chlopne
Od roku 2024 začali byť pre Slovensko dostupné samoexpandovateľné chlopne.
Autor TASR
Bratislava 16. decembra (TASR) - Detské kardiocentrum (DKC) v Bratislave začiatkom decembra implantovalo ďalším pacientom s vrodenou srdcovou chybou samoexpandovateľnú pľúcnu chlopňu. Prvýkrát samoexpandovateľnú chlopňu v centre použili pred rokom. TASR o tom informovala hovorkyňa Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) Soňa Valášiková.
Ako ozrejmila, pľúcna chlopňa sa katetrizačne, tzv. perkutánne implantuje pacientom po operácii vrodenej chyby srdca v detstve. Ide najčastejšie o pacientov po operácii Fallotovej tetralógie a niektorých ďalších vrodených chýb srdca, kde sa pľúcna chlopňa ponechá nefunkčná alebo sa nahradí cievnou protézou s chlopňou. Tento stav vedie postupne k poruche funkcie a zväčšeniu pravej komory. V tomto prípade je potrebné pľúcnu chlopňu nahradiť biologickou chlopňou. „Používame chlopňu, ktorá je v pevnej konštrukcii - v stente, ktorý sa otvorí pomocou balónika, táto chlopňa je určená pre zúžený až mierne rozšírený výtokový trakt pravej komory,“ vysvetlila Valášiková.
Od roku 2024 začali byť pre Slovensko dostupné samoexpandovateľné chlopne. Ide o chlopňu vloženú do kovovej konštrukcie s tvarovou pamäťou, ktorá sa po vysunutí zo zavádzača rozvinie sama, vyplní výtok pravej komory, prispôsobí sa jeho tvaru a chlopňu fixuje v správnej polohe. Tento typ chlopní je určený pre pacientov s výrazne rozšíreným výtokom pravej komory, a preto umožnil poskytnúť perkutánnu implantáciu širšej skupine pacientov.
„Za rok podstúpilo šesť pacientov implantáciu samoexpandovateľnej chlopne. Ide o pacientov DKC alebo už o dospelých pacientov, ktorí sú sledovaní na Oddelení pre vrodené chyby srdca v dospelosti NÚSCH,“ spresnila hovorkyňa. Indikácia pacienta na výkon musí spĺňať určité parametre vrátane MR a CT vyšetrenia. Nález CT sa následne odošle výrobcovi, na posúdenie vhodnosti pre implantáciu a navrhnutie vhodného rozmeru chlopne.
Pripravenú biologickú chlopňu lekári pacientovi implantujú v celkovej anestézii. Po pár dňoch sa vracia do normálneho bežného života. „Zákrok je menej zaťažujúci pre pacienta, s rýchlejšou rekonvalescenciou. Životnosť jednej chlopne sa odhaduje na približne desať rokov. U pacientov s vyššie popísanými diagnózami je potrebné počas života niekoľkokrát nahradiť pľúcnu chlopňu,“ priblížila hovorkyňa.
Ako ozrejmila, pľúcna chlopňa sa katetrizačne, tzv. perkutánne implantuje pacientom po operácii vrodenej chyby srdca v detstve. Ide najčastejšie o pacientov po operácii Fallotovej tetralógie a niektorých ďalších vrodených chýb srdca, kde sa pľúcna chlopňa ponechá nefunkčná alebo sa nahradí cievnou protézou s chlopňou. Tento stav vedie postupne k poruche funkcie a zväčšeniu pravej komory. V tomto prípade je potrebné pľúcnu chlopňu nahradiť biologickou chlopňou. „Používame chlopňu, ktorá je v pevnej konštrukcii - v stente, ktorý sa otvorí pomocou balónika, táto chlopňa je určená pre zúžený až mierne rozšírený výtokový trakt pravej komory,“ vysvetlila Valášiková.
Od roku 2024 začali byť pre Slovensko dostupné samoexpandovateľné chlopne. Ide o chlopňu vloženú do kovovej konštrukcie s tvarovou pamäťou, ktorá sa po vysunutí zo zavádzača rozvinie sama, vyplní výtok pravej komory, prispôsobí sa jeho tvaru a chlopňu fixuje v správnej polohe. Tento typ chlopní je určený pre pacientov s výrazne rozšíreným výtokom pravej komory, a preto umožnil poskytnúť perkutánnu implantáciu širšej skupine pacientov.
„Za rok podstúpilo šesť pacientov implantáciu samoexpandovateľnej chlopne. Ide o pacientov DKC alebo už o dospelých pacientov, ktorí sú sledovaní na Oddelení pre vrodené chyby srdca v dospelosti NÚSCH,“ spresnila hovorkyňa. Indikácia pacienta na výkon musí spĺňať určité parametre vrátane MR a CT vyšetrenia. Nález CT sa následne odošle výrobcovi, na posúdenie vhodnosti pre implantáciu a navrhnutie vhodného rozmeru chlopne.
Pripravenú biologickú chlopňu lekári pacientovi implantujú v celkovej anestézii. Po pár dňoch sa vracia do normálneho bežného života. „Zákrok je menej zaťažujúci pre pacienta, s rýchlejšou rekonvalescenciou. Životnosť jednej chlopne sa odhaduje na približne desať rokov. U pacientov s vyššie popísanými diagnózami je potrebné počas života niekoľkokrát nahradiť pľúcnu chlopňu,“ priblížila hovorkyňa.