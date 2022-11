Detské oddelenie v nemocnici v Liptovskom Mikuláši dočasne nefunguje

Liptovský Mikuláš 16. novembra (TASR) - Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na detskom oddelení v krajskej nemocnici v Liptovskom Mikuláši je do konca novembra pozastavené. Podľa hovorkyne Žilinského samosprávneho kraja Evy Lacovej je to z prevádzkových dôvodov, konkrétne pre aktuálnu rekonštrukciu pôrodníckeho oddelenia.



Hovorkyňa zdôraznila, že počas prác na obnove oddelenia považujú za dôležité zachovať bezpečnosť a ochranu pre matku a dieťa. Ubezpečila, že zdravotná starostlivosť je zabezpečená v kooperácii s okolitými ústavnými zdravotníckymi zariadeniami (v Ružomberku, Dolnom Kubíne a Poprade, pozn. TASR).



"Takúto formu spolupráce využívajú pri podobných situáciách i ostatné nemocnice. Urgentný príjem a ambulantná pohotovostná služba poskytujú akútnu zdravotnú starostlivosť a v prípade potreby preloženie do najbližšieho ústavného zdravotníckeho zariadenia aj v prípade detí," skonštatovala Lacová.



Modernizáciou priestorov pôrodnice podľa hovorkyne dôjde k zvýšeniu komfortu a kvality poskytovaných služieb pre matku a dieťa. Rovnako má dôjsť k zlepšeniu služieb pre obyvateľov.