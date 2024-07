Detské pohotovosti budú v Trnavskom kraji fungovať v troch mestách

Trnava 1. júla (TASR) - Detské ambulantné pohotovosti budú v rámci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) od utorka (2. 7.) fungovať v Skalici, Trnave a Dunajskej Strede. Pohotovosti pre dospelých zostávajú vo všetkých okresoch. TASR to potvrdili z odboru komunikácie TTSK.



Ambulancia pohotovostnej služby pre deti a dorast na Starohájskej ulici v Trnave bude po novom poskytovať starostlivosť nielen pre pacientov z okresov Trnava a Hlohovec, ale aj pre pacientov z okresu Piešťany.



"Zdravotná starostlivosť bude poskytovaná od pondelka do piatka v čase od 16.00 h do 20.00 h," priblížili z TTSK. Počas víkendov a sviatkov bude ordinačný čas od 8.00 h do 20.00 h.



Detská pohotovosť v Skalici bude slúžiť aj pacientom z okresov Senica a Myjava. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti detskou pohotovosťou v Dunajskej Strede sa rozšíri i pre okres Galanta. Zmeny priniesla novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.