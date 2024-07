Detské pohotovosti v Prešovskom kraji fungujú rovnako aj po zmenách

Prešov 2. júla (TASR) - V Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) od utorka dochádza v rámci detských ambulantných pohotovostí k zrušeniu pevných bodov Sabinov a Medzilaborce. Spádové územie okresu Sabinov patrí pod Prešov a okres Medzilaborce patrí pod Humenné. Pre TASR to uviedla Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



"Vzhľadom na skutočnosť, že organizátori pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v Sabinove a Medzilaborciach majú ministerstvom zdravotníctva vydané platné povolenia na prevádzkovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast s účinnosťou do 15. januára 2025, bude v týchto okresoch pohotovostná služba zabezpečená po 2. júli tak ako doposiaľ," priblížila Lehotská.



Zdravotná starostlivosť bude poskytovaná od pondelka do piatka v čase od 16.00 do 20.00 h. Počas víkendov a sviatkov bude ordinačný čas od 8.00 do 20.00 h. Zmeny priniesla novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.