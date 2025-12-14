< sekcia Regióny
Detské prírodné ihrisko na Kamzíku sa dočká rozšírenia a vylepšenia
Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Detské prírodné ihrisko na Kamzíku v Bratislave sa dočká výrazného rozšírenia a vylepšenia. Pribudnúť majú nové prvky pre rôzne vekové skupiny, ako agility dráha, lezecké siete, zip-line (lanová dráha), rôzne typy kladín, hojdačky, šmykľavky či balančné pníky. Chýbať však nebudú ani náročnejšie prvky na zlepšenie pohybových schopností detí. Doplnený bude aj mobiliár. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„Najvýraznejším prvkom a novou dominantou bude osemmetrová drevená líška plná herných prvkov. Prečo líška? Pretože Malé Karpaty sú jej domovom,“ skonštatoval Bubla s tým, že hoci ju na Kamzíku možno vidieť len zriedka, je to karpatský symbol. Vyrobená bude z agátového dreva.
Líška ponúkne deťom viacero možností na hru - dve šmykľavky, menšiu pre mladšie deti a veľký tobogan pre starších, 3D systém lezeckých sietí, schodíky, rebríky či bludisko vo vnútri. Konštrukcia umožní lezenie po vonkajšom plášti sochy.
Hracia líška nahradí dve súčasné menšie detské ihriská, ktoré Mestské lesy presunú do svojho nového areálu v hájovni v Petržalke. Workoutové ihrisko zostane zachované, bude len mierne posunuté.
Hlavné mesto ubezpečuje, že pre výstavbu nového ihriska nedôjde k žiadnym výrubom, naopak, naplánovaná je výsadba nových stromov. Súčasťou projektu je aj osvetlenie a kamerový systém.
