Detskú fakultnú nemocnicu v B. Bystrici vynovili po 4 rokoch

Banská Bystrica 11. decembra (TASR) - Rekonštrukcia a modernizácia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici zhruba za 14 miliónov eur trvala viac ako štyri roky. Obnova prebiehala za plnej prevádzky zariadenia, zachytila ju pandémia i ďalšie prekážky. Náročný projekt však ustála a v pondelok slávnostne otvorila kompletne zrekonštruované priestory na úrovni 21. storočia.



Ako konštatoval riaditeľ DFNsP Juraj Gallo, to, čo je v iných nemocniciach len vrúcne želanie, prípadne platený nadštandard, je u nich už dnes samozrejmosťou.



"Rekonštrukcia bola nevyhnutná vzhľadom na nastavenú úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiacich tzv. hotelových služieb. Takmer 50-ročná budova potrebovala revíziu v každej oblasti, inak by potrebné zmeny nebolo možné aplikovať. Vďaka realizácii projektu IROP takmer za 14 miliónov eur bolo možné vybudovať priestory a vytvoriť také podmienky, vďaka ktorým sa detská nemocnica zaradila medzi top poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," zdôraznil Gallo s tým, že pôvodná myšlienka zrekonštruovať DFNsP pochádza ešte z roku 2016.



Modernizácia priniesla ucelený komplex operačných sál vrátane dospávacej izby, najmodernejší urgentný príjem druhého typu pre deti a dorast, vynovenú práčovňu, novú strojovňu vzduchotechniky s rozvodmi, rozšírené laboratórne priestory, ale tiež ubytovanie sprevádzajúcich osôb na izbách spoločne s ich deťmi, kúpeľňu a WC priamo na izbe, úložné priestory. Obnovou prešli aj spoločné multifunkčné priestory jedálne, herne či školy, došlo tiež k inštalácii najmodernejších zdravotníckych prístrojov a zariadení, k zabezpečeniu materiálno-technického vybavenia či k zlepšeniu podmienok mobility pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu.



"Detskí pacienti si zaslúžia byť v tých najlepších rukách. Aj preto sme sa v programovom vyhlásení vlády zaviazali, že nielen tým najmenším, ale všetkým občanom na Slovensku prinesieme kvalitnú, dostupnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť. Pacient je pre nás na prvom mieste a zdravie je tá najdôležitejšia hodnota," podčiarkla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD).



Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Hlas-SD), ktorý stál pri začiatku prestavby DFNsP, verí, že spolu s vládou a ministerstvom zdravotníctva budú svedkami ďalšieho rozvoja tejto nemocnice. Pokiaľ bude mať možnosť, podporí plány súčasného vedenia na jej rozšírenie, respektíve dostavbu nového pavilónu, ktorým by sa rozšírili kapacity.



DFNsP vyšetrí ročne približne 108.000 ambulantných pacientov a hospitalizuje takmer 3500 detí. Je nemocnicou najvyššej 4. úrovne v rámci optimalizácie siete nemocníc a jej spádová oblasť vysoko prevyšuje Banskobystrický samosprávny kraj.