Detskú lekárku Pivoluskovú z Detvy zastupuje K. Koppalová vo Zvolene

Banská Bystrica 22. apríla (TASR) - Detskú lekárku Annu Pivoluskovú z Detvy, ktorá požiadala o pozastavenie činnosti ambulancie na jeden rok, zastupuje pediatrička Kamila Koppalová vo Zvolene. Jej ordináciu zriadil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) a patrí tak medzi krajské ambulancie. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z komunikačného oddelenia BBSK.



Dodala, že do všeobecnej ambulancie pre deti a dorast v Detve zároveň hľadajú nového lekára. Zdravotné karty od Pivoluskovej preberá kraj. „Pacienti nad 18 rokov si môžu hľadať všeobecného lekára pre dospelých podľa obvodu a trvalého pobytu,“ objasnila.



Primátor Detvy Branislav Baran pripomenul, že zdravotníctvo v meste zastrešuje BBSK. Spomenul, že ak by bol aj ďalší nový detský lekár k dispozícii, mesto by mu poskytlo priestory. „Žiaľ, momentálne taký odborník nie je. Robíme však všetko tak, aby ambulancia v Detve vznikla,“ podotkol.



Podľa BBSK v Detvianskom okrese ordinujú traja detskí lekári. V Hriňovej Igor Janičina a v Detve Eva Martuliaková a Kristína Vagáňová. Primátor konštatoval, že zastrešujú celý okres Detva, do ktorého patria aj okolité obce. „To je možno problém, že potom aj obyvatelia nášho mesta sa nevedia dostať k zdravotnej starostlivosti a musia za ňou cestovať,“ reagoval.



V minulosti otvoril BBSK viaceré ambulancie na svojom území prostredníctvom svojej rozvojovej agentúry. Ich zriadenie podľa neho prispieva k riešeniu kritického nedostatku špecialistov v konkrétnych odboroch. Od začiatku apríla napríklad začali v Brezne ordinovať dve nové detské lekárky. Na konci tohto mesiaca totiž v meste končia dve pediatričky, ktoré odchádzajú do dôchodku. „V Banskobystrickom kraji celkovo chýba až 23 pediatrov,“ potvrdil predseda BBSK Ondrej Lunter.



Kraj v minulosti otvoril aj pediatrickú ambulanciu vo Zvolene, všeobecné ambulancie pre dospelých v Banskej Bystrici a Haliči, kardiologické ambulancie v Revúcej a vo Veľkom Krtíši, pneumologickú ambulanciu v Detve a endokrinologickú a diabetickú ambulanciu v Banskej Bystrici.