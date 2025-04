Detskú pohotovosť v Šali za mesiac navštívili stovky pacientov

Šaľa 11. apríla (TASR) - Detskú pohotovosť v Šali navštívilo v priebehu prvého mesiaca po jej otvorení 401 pacientov. Ako informoval Nitriansky samosprávny kraj (NSK), dve tretiny ošetrených tvorili deti, ktoré prišli do ambulancie cez víkend.



Detskej pohotovosti, ktorá sídli v priestoroch šalianskej Polikliniky NSK, vypršala licencia na jeseň 2024. „NSK vyvinul na prelome rokov maximálne úsilie k jej obnoveniu. Po piatich mesiacoch náročných administratívnych procesov sa našlo riešenie, vďaka ktorému sa podarilo zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre deti v regióne aj počas víkendov a sviatkov. Nová detská pohotovosť začala fungovať od 1. marca 2025,“ uviedla hovorkyňa NSK Zuzana Vilčeková.



Detská pohotovosť je k dispozícii počas pracovných dní od 16.00 h do 20.00 h, cez víkendy a sviatky od 8.00 h do 20.00 h. Starostlivosť zabezpečuje jedenásť pediatrov. „Dnes máme v rukách štatistiky. Tie nám jasne dokazujú, že pre okresné mesto je takáto služba nevyhnutná. Väčšina rodičov prichádzala najmä počas víkendov, keď sú štandardné ambulancie zatvorené. Pohotovosť im poskytuje rýchlu a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre ich deti. Nielen tým zo Šale a okolia, ale aj susedného Galantského okresu,“ skonštatoval predseda NSK Branislav Becík.



Kraj vyčlenil na prvý rok prevádzky šalianskej pohotovosti sumu 97.500 eur. V súčasnosti už monitoruje situáciu v ďalších regiónoch a preveruje dopyt po službách detskej pohotovosti v jednotlivých mestách. „Na základe týchto informácií a čísel zo Šale môžem potvrdiť, že intenzívne zvažujeme vybudovanie ďalších detských pohotovostí. Nebude to hneď zajtra, no pracujeme na tom, aby rodičia našli čo najbližšie k bydlisku dostupnú pohotovostnú lekársku starostlivosť pre svoje deti,“ doplnil Becík.