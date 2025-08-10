< sekcia Regióny
Detskú univerzitu TUKE absolvovalo vyše 250 žiakov základných škôl
Univerzita zorganizovala program pre deti počas štyroch turnusov v júlových týždňoch.
Autor TASR
Košice 10. augusta (TASR) - Viac ako 250 detí vo veku od sedem do 13 rokov absolvovalo tohtoročnú Detskú univerzitu Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Na základe počtu by tak mala byť opätovne najväčšou letnou detskou univerzitou na Slovensku. TASR o tom informoval prorektor TUKE pre rozvoj a vonkajšie vzťahy Rastislav Ručinský.
Univerzita zorganizovala program pre deti počas štyroch turnusov v júlových týždňoch. „Naším cieľom bolo aj pri jubilejnom 20. ročníku Detskej univerzity TUKE priblížiť vysokoškolské prostredie čo najväčšiemu počtu detí a mladých študentiek a študentov a podnietiť tak ich záujem o vedu, techniku a umenie, a to veľmi zaujímavým a bohatým programom našich fakúlt,“ priblížil Ručinský. Do budúcna TUKE podľa neho pripravuje viaceré nové inovatívne projekty aj pre ďalšie vekové kategórie vrátane mladších detí z materských škôl, ako aj letné aktivity pre stredoškolákov a rozšírenie aktivít detskej univerzity aj v období školského roka.
V rámci programu prázdninovej univerzity deti zažili napríklad moderný svet virtuálnej reality a umelej inteligencie, kúzelnú fyziku, zaujalo ich ovládanie robotického ramena či mostového žeriavu, riadenie autonómneho vozidla, pokusy s vodíkom alebo práca s mikroskopom. Mladí vedci súťažili v robotickom futbale a vyskúšali si aj simulátor jazdy v aute či letu v lietadle.
„Účastníci detskej univerzity si vytvorili aj vlastný jednoduchý elektronický obvod s LED diódami, pracovali s betónom hravou formou, konštruovali mosty zo stavebníc, simulovali pôsobenie vetra počas veterných búrok, modelovali z hliny, vyrábali si vlastné prívesky, odznaky a masky, dozvedeli sa viac o tvorbe fotogramov v tmavej fotokomore a kreslili svoje autoportréty,“ uviedol prorektor.
Malým študentom za účasti ich rodičov na záver slávnostne odovzdali absolventské diplomy.
