Detskú univerzitu v Banskej Bystrici absolvovalo tento rok 39 žiakov

Banská Bystrica 19. júla (TASR) - Slávnostná promócia v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici ukončila v uplynulých dňoch 12. ročník Detskej univerzity UMB. Osvedčenie z rúk prodekanky Pedagogickej fakulty UMB Lenky Rovňanovej si prevzalo 39 účastníkov.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa UMB Dana Straková, počas dvoch týždňov žiaci základných škôl od 9 do 14 rokov absolvovali výchovno-vzdelávací program. Témy primerané veku spracovali vysokoškolskí pedagógovia a pedagogičky z viacerých fakúlt UMB.



"My sme sa tento rok v našej univerzite dozvedeli odpovede na otázky, ktoré sa vysvetľujú na vysokých školách. Napríklad, prečo vznikli peniaze, akú majú hodnotu, aké sú ich funkcie a význam pre spoločnosť, čo je to medzinárodný obchod. Zaujímavým spôsobom nám bol vysvetlený pojem spotreba, sporenie, investovanie a dlh. Dozvedeli sme sa na príklade konania niektorých štátov, úspešných spoločností a vizionárov, čo znamená modernizovať a meniť spoločnosť k lepšiemu. Rozprávali sme sa o tom, či je dobro alebo zlo v nás vrodené, čo znamená slovo konformizmus. Veľmi zaujímavá bola téma pomoci a dobrovoľníctva. Objavili sme niekoľko spôsobov, ako sa dá učiť cudzí jazyk samostatne, za pomoci voľne dostupných nástrojov a hier na internete či aplikácií na mobilných telefónoch. Stretli sme sa a pobesedovali so zaujímavým človekom z oblasti literatúry, a to s členkou Spolku slovenských spisovateľov Elenou Cmarkovou. Na exkurzii v Arboréte Mlyňany nám skúsená biologička priblížila nádherný svet fauny. Nekonečný svet vesmíru sme mali možnosť spoznať vo Hvezdárni v Banskej Bystrici. Pohybové aktivity nám spestrila športová olympiáda a tanec, ktorý je najzábavnejšou formou tradičnej ľudovej kultúry," odznelo v príhovore žiakov na slávnostnej promócii.