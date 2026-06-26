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Detský deň v Múzeu liptovskej dediny prinesie divadlo, hry a folklór

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Na archívnej snímke areál Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Foto: EASYFOTO TASR - Miroslava Mlynárová

Na javisku sa predstaví aj šesť kolektívov mladých folkloristov zo Slovenska a Českej republiky v rámci prehliadky detských folklórnych súborov a skupín.

Autor TASR
Pribylina 26. júna (TASR) - Detský deň v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline v sobotu (27. 6.) ponúkne program plný rozprávok, divadla, folklóru, hudby, dobrôt, hier a tvorivých aktivít pre celú rodinu. Ako TASR informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková, letná kuchyňa bude lákať vôňou lievancov a historický vláčik Považskej lesnej železnice jazdami do minulosti.

Návštevníkov privíta Divadlo zo Šuflíka s rozprávkou O Jankovi a Marienke. Na javisku sa predstaví aj šesť kolektívov mladých folkloristov zo Slovenska a Českej republiky v rámci prehliadky detských folklórnych súborov a skupín.

Divadelnú časť podujatia podporí Pop Akadémia so svojím divadelným predstavením. „Počas celého dňa sa s ich ČaroKrásnym lesom vyberieme putovať po 12 rozprávkových stanovištiach plných úloh, výziev, fantázie aj opakovania si základných hodnôt. Ale ani Divadlo zo šuflíka nebude zaháľať a pripravilo si pre najmenších rôzne pohybové a zábavné aktivity,“ priblížil Radovan Sýkora, zodpovedný za kultúrno-prezentačné činnosti Liptovského múzea.

Detský deň v Pribyline spojí zábavu, vzdelávanie a tradičnú kultúru do jedného rodinného podujatia, ktoré sa uskutočňuje v spolupráci s českou obcou Liptál v rámci projektu Liptál v Liptove a Liptov v Liptále, financovaného z programu Interreg Česko - Slovensko, ktorý podporuje rozvoj cezhraničnej spolupráce a spoločné kultúrne aktivity.
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