Detský pavilón v žilinskej FNsP funguje už 60 rokov
Pri príležitosti významného jubilea predstavili zrekonštruované priestory dvoch štandardných ošetrovacích jednotiek oddelenia pediatrie.
Autor TASR
Žilina 15. októbra (TASR) - Žilinská Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) si v stredu pripomína 60. výročie otvorenia detského pavilónu. Pri príležitosti významného jubilea predstavila zrekonštruované priestory dvoch štandardných ošetrovacích jednotiek oddelenia pediatrie, ktoré prispeli k skvalitneniu starostlivosti o detských pacientov, ich rodičov a tiež ku komfortnejšiemu zázemiu pre personál.
Budova detského pavilónu žilinskej nemocnice bola po niekoľkoročnej výstavbe slávnostne otvorená 15. októbra 1965. „Otvorenie moderného pavilónu pred 60 rokmi bolo v tom čase obrovským úspechom a najmä zásluhou pána primára Pavla Radosu, ktorý svojou odhodlanosťou a odborným presvedčením položil základy kvalitnej zdravotnej starostlivosti o detského pacienta,“ uviedla primárka oddelenia pediatrie FNsP Žilina Zuzana Cigániková.
Moderná štvorposchodová budova s kapacitou 125 lôžok bola najmodernejším pracoviskom svojho druhu v celom Československu. V budove postupne zriadili všetky pracoviská detského oddelenia, poradne pre astmatikov, poradne pre choroby močových ciest či detské pľúcne oddelenie.
„Na oddelení poskytujeme deťom základnú aj vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť na dvoch štandardných ošetrovacích jednotkách a na jednotke intenzívnej starostlivosti. Je nám cťou, že môžeme pokračovať v písaní úspešného príbehu žilinskej pediatrie,“ poznamenala Cigániková s tým, že do detského pavilónu sa neskôr presťahovalo aj oddelenie pediatrickej ortopédie a spondylochirurgie, ktoré v priestoroch sídli dodnes.
Podľa riaditeľa nemocnice Juraja Kaciana je pavilón dôležitým centrom poskytovania zdravotnej starostlivosti detským pacientom v regióne. „V súvislosti s potrebou skvalitňovania podmienok pre pacientov a personál sa nám v uplynulých mesiacoch podarilo zrekonštruovať oddelenie veľkých detí, ktoré sídli na prízemí budovy a oddelenie malých detí na treťom poschodí. Obnova priniesla modernizáciu izieb pre deti a ich sprievodcov, vyšetrovní, príjmovej miestnosti a ďalšie potrebné technické úpravy,“ priblížil Kacian.
