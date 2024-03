Detský spevácky súbor Prešovčatá si pripomenie 50. výročie vzniku

Prešov 8. marca (TASR) - Slávnostným koncertom si v Prešove pripomenú 50. výročie vzniku detského speváckeho súboru Prešovčatá. Uskutoční sa 4. mája o 17.00 h v Parku kultúry a oddychu v Prešove a odznejú na ňom známe piesne súboru v podaní bývalých členov. Súbor fungoval 30 rokov a počas svojho pôsobenia vychoval viacerých známych umelcov. Ako pre TASR uviedol Bernard Herstek, šéfom súboru sa stal takpovediac náhodou.



"Na konkurz do nového speváckeho zboru v Dome kultúry mal prísť budúci dirigent. Ako korepetítor som si s deťmi krátil čakanie naňho spievaním. Keďže neprišiel, tak som sa rozhodol, že založím spevácky súbor a budem ho viesť. Na konkurz prišlo 19 detí. Spievali sme si skladby, ktoré boli vtedy moderné, ako napríklad pieseň zo seriálu Bella a Sebastián a Slnko od Marcely Laiferovej," povedal Herstek.



Ako priblížil, počas svojho účinkovania získali rôzne ocenenia. "Povyhrávali sme súťaže, vystupovali sme v televízii (televíziách), na festivaloch a vydali sem aj tri LP platne. Po revolúcii sme vydali niekoľko CD. V tom čase sa už hromadili vystúpenia v televízii a začali sme chodiť trocha po svete. Navštívili sme 15 krajín, celú Európu, ale aj Gruzínsko," uviedol Herstek.



Keďže vznikli v divadle, tak vystupovali podľa jeho slov takpovediac s muzikálom. "Každá pieseň mala svoju choreografiu a zapájali sme do toho divákov. Keď sme išli do zahraničia, spievali sme v jazyku navštívených krajín. Mali sme preklady textov do taliančiny, nemčiny, francúzštiny, ruštiny, dokonca aj do esperanta. Bol som autorom hudby, ale spolupracoval som v mnohými slovenskými textármi," priblížil Herstek.



Na vrchole svojej slávy mal súbor 33 členov. "Keď sme začali cestovať po svete, tak sme sa zmestili do jedného autobusu. Boli sme moderný bigbítový detský súbor. Hrala s nami bigbítová kapela, ktorú tvorili vysokoškoláci z Prešova. Čiže autobus má 40 miest, 33 bolo detí a zvyšok dospelí," vysvetlil Herstek a povedal, že počas histórie súboru sa v ňom vystriedali stovky detí.



"Svoju aktívnu činnosť súbor ukončil 14. marca 2004. Naďalej sme sa však stretávali a ideme sa stretnúť aj teraz na 50. výročie. Na pódiu nás bude asi 40 až 50, dnes už dospelých ľudí, ale aj ich deti. Bývalí členovia žijú po celom Slovensku, Európe, ale i v Spojených štátoch amerických. Medzi našich známych členov patria napríklad Ivana Christová a Martina Sabbatini, za slobodna Štofaníková," povedal Herstek.



"Pri päťdesiatom jubileu je treba urobiť aj rozhodnutia a to moje je testamentárna pieseň s názvom Perly v klobúku, kde som si k našej skvelej kapele prizval aj hosťa, ktorého si veľmi vážim - majstra Borisa Lenka. Celý koncert už bude pod vedením môjho syna Bava. Za prípravu a organizáciu chcem poďakovať našim dievčatám, zvlášť Ivanke Malinovskej a Jane Franc," dodal Herstek.