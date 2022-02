Detva 27. februára (TASR) – Mestá Detva a Zvolen v prípade potreby pripravia ubytovanie pre Ukrajincov. Detva by mohla poskytnúť priestory v školských a kultúrnych zariadeniach, potvrdil pre TASR hovorca mesta Milan Suja.



Pripomenul, že v súčasnosti samospráva nemá také priestory, ktoré by boli určené pre ubytovanie vojnových utečencov. Spomenul tiež, že v Detve má trvalý pobyt okolo dvadsať Ukrajincov a samospráva nemá na Ukrajine svoje partnerské mesto.



Primátorka Zvolena Lenka Balkovičová priblížila, že momentálne nemá hlásený väčší počet ľudí, ktorí by mali prísť do Zvolena. Situácia sa však podľa nej môže rýchlo meniť. „V súčasnosti vieme o miestach pre viac ako 100 ľudí. Nemusí to však stačiť,“ zdôraznila s tým, že ak má ktokoľvek k dispozícii ubytovacie kapacity a je ochotný ich poskytnúť, môže napísať na adresu dobrovolnici@zvolen.sk.



Podľa nej najefektívnejšie možnosti pomôcť materiálne alebo finančne majú mimovládne organizácie cez svoje zabehnuté mechanizmy. „Ak teda zvažujete darovať oblečenie, jedlo, či finančné prostriedky, odporúčam obrátiť sa v tejto chvíli na niektorú z nich,“ doplnila. „Akonáhle sa však aj v našom meste ocitnú ľudia z Ukrajiny, budeme s nimi v kontakte a v prípade potreby pre nich vyhlásime verejnú zbierku,“ ukončila primátorka s tým, že partnerským mestom Zvolena na Ukrajine je Rivne.