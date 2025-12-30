< sekcia Regióny
Detva aj tento rok pripomína pravidlá používania zábavnej pyrotechniky
Primátor Detvy Branislav Baran podotýka, že radosť z príchodu nového roka nemusí byť založená na hluku.
Autor TASR
Detva 30. decembra (TASR) - Mesto Detva aj tento rok pripomína pravidlá používania hlučnej zábavnej pyrotechniky na svojom území. Účinné všeobecne záväzné nariadenie mesta určuje, kedy je možné s ňou narábať. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Dodal, že jej používanie je počas celého roka zakázané, s jedinou povolenou výnimkou. Podľa samosprávy je to od 31. decembra 18.00 h do polnoci a následne od polnoci 1. januára do 2.00 h. „Mimo tohto časového úseku je jej používanie zakázané na celom území mesta, bez výnimiek,“ objasnil hovorca.
Hoci podľa neho pyrotechniku v presne určenom čase povoľujú, neznamená to, že ju možno používať bez rozmyslenia. „Mesto upozorňuje na potrebu zvýšenej ohľaduplnosti najmä v obytných zónach, na sídliskách, v okolí zdravotníckych zariadení či zariadení sociálnych služieb,“ zdôraznil. Doplnil, že zvlášť citliví môžu byť ľudia s ochoreniami srdca. Náhle zľaknutie po výbuchu môže mať v ich prípade aj vážne následky.
Ako ďalej uviedol, používanie pyrotechniky nie je vhodné ani v lokalitách, kde sa nachádzajú domáce či hospodárske zvieratá. Ani tam, kde sa zdržiava voľne žijúca zver. „Nie je to však absolútny zákaz, len dôrazná prosba mesta, aby zodpovedné správanie pomohlo minimalizovať stres u ľudí aj zvierat,“ zhrnul.
Primátor Detvy Branislav Baran podotýka, že radosť z príchodu nového roka nemusí byť založená na hluku. „Silvester sa dá osláviť aj inak ako hlučnými výbuchmi pyrotechniky. Ohľaduplnosť voči susedom, deťom, starším ľuďom aj zvieratám je prejavom vzájomného rešpektu,“ povedal. Obyvateľov prosí, aby dodržiavali pravidlá a užili si pokojný vstup do nového roka.
Celoslovenská legislatíva od roku 2024 zakazuje predaj a používanie hlučných pyrotechnických výrobkov. Nesmú sa používať ani počas Silvestra. Povolené sú len svetelné efektové ohňostroje kategórií F2 a F3, a to výhradne v čase stanovenom mestským nariadením. Porušenie pravidiel môže byť riešené blokovou pokutou a pri zakázaných typoch pyrotechniky sankciou.
