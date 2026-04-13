Detva: Ak sa deti cítia ohrozené, pomôžu im viaceré inštitúcie v meste
Autor TASR
Detva 13. apríla (TASR) - Mesto Detva chce posilniť ochranu detí pred násilím, zlým zaobchádzaním či inými ťažkými životnými situáciami. Ak sa cítia ohrozené alebo si nevedia poradiť, môžu prísť na viaceré označené miesta v Detve. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Spresnil, že samospráva sa zapojila do celoslovenskej kampane s názvom Bezpečné miesto. V Detve sú označenými inštitúciami mestský úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a obvodné policajné oddelenie.
Hovorca doplnil, že v rámci projektu uskutočnili prvé kroky. Súčasťou kampane boli exkurzie malých skupín detí vo veku od 12 do 16 rokov do zapojených inštitúcií. „Oboznámili sa s ich činnosťou, dozvedeli sa, ako im môžu pomôcť, a následne poskytli spätnú väzbu. Zároveň svoje skúsenosti zdieľali medzi spolužiakmi,“ podotkol Suja. Kampaň zahŕňala aj vzdelávanie pracovníkov inštitúcií, aby vedeli profesionálne reagovať na oznámenia detí.
Cieľom projektu je informovať deti o ich práve požiadať inštitúcie o pomoc pri ochrane svojich práv. Aktivizovať má takisto personál inštitúcií, ktoré sú povinné prijať žiadosť dieťaťa o pomoc. V kampani Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spolupracujú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch a Prezídium Policajného zboru. „Kampaň v regiónoch realizujú koordinátori ochrany detí pred násilím v rámci národného projektu s názvom Spoločne za detstvo bez násilia pre všetky deti,“ zhrnula samospráva.
Projekt sa začal v polovici novembra minulého roka a zahŕňal označenie takmer 450 inštitúcií po celom Slovensku. Išlo o úrady práce, kde pôsobia oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, policajné stanice a mestské úrady v mestách nad 4000 obyvateľov. Tieto inštitúcie označili viditeľnými nálepkami a plagátmi, ktoré deťom signalizujú, že v nich môžu požiadať o pomoc.
