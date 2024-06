Detva ani tento rok svoje letné kúpalisko neotvorí, areál je zničený

Detva 13. júna (TASR) - Mesto Detva ani tento rok svoje letné kúpalisko neotvorí. Dôvodom je jeho súčasný technický stav, ktorý nie je spôsobilý na prevádzku. TASR o tom informovala prednostka mestského úradu Viera Trokšiar Bystrianska.



Dodala, že samospráva v súčasnosti nemá financie na to, aby z neho urobila moderné zariadenie, ktoré by spĺňalo súčasné štandardy. "Potrebuje omnoho väčšiu investíciu, aby bolo atraktívne a aby bolo lákadlom pre návštevníkov," spomenula. Uviedla, že zatiaľ to nevyzerá tak, že by z kúpaliska v budúcnosti vznikla krytá plaváreň. "Všetko závisí od toho, či mesto získa financie nielen zo svojho rozpočtu, ale aj z iných zdrojov," podotkla.



Podľa mesta nedostatkov, ktorých oprava by stála množstvo finančných prostriedkov, je priveľa. Patrí medzi ne dlažba pri vstupoch, ktorá opadáva, i zapchaté odtoky v detskom bazéne. Prepadáva sa tiež jedna strana hlavného bazéna. "O tom, že v pôde nie je všetko v poriadku, svedčí aj čiastočne vytlačený oporný múr nad potokom," objasnil vlani hovorca Detvy Milan Suja.



Športovo-rekreačný areál letného kúpaliska v Detve od základov naposledy zrekonštruovali pred letnou sezónou v roku 1992. Priestor však nikdy nedobudovali kompletne podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Urobili prvú etapu, ktorej súčasťou boli bazény, technologická časť na úpravu vody i odberný objekt. Boli to tiež napríklad oplotenie, elektrická prípojka a dočasný objekt sociálnych zariadení. Uskutočnenie druhej etapy už však nebolo.