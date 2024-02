Detva bude hľadať nového náčelníka mestskej polície a dvoch policajtov

Detva 20. februára (TASR) - Mesto Detva pripravuje vyhlásenie výberových konaní na nového náčelníka mestskej polície a dvoch policajtov. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Milan Suja.



Dodal, že mestská polícia v Detve má v súčasnosti päť policajtov a na obsluhe bezpečnostných kamier sa striedajú ďalší štyria pracovníci. Tento počet však nepovažuje samospráva za dostatočný. "Z nášho pohľadu a aj po konzultáciách s vedením štátnej polície však môžeme povedať, že mesto je v súčasnosti dostatočne bezpečné pre svojich obyvateľov," objasnil.



Podľa neho na život v meste dohliada 18 bezpečnostných kamier. "Tento počet chceme zvýšiť s predpokladom, že sa nám podarí nájsť vyhovujúcu výzvu z eurofondov," spresnil s tým, že na mestskú políciu je v tohtoročnom rozpočte vyčlenených 200.000 eur.



Mesto verí, že k bezpečnosti prispeje aj nový projekt s názvom Miestne občianske a preventívne služby (MOaPS). Na financovanie pracovných miest občianskej hliadky získalo viac ako 330.000 eur. Samospráve pomôžu pri udržiavaní bezpečnosti a poriadku v meste. Suma je určená pre osem ľudí, ktorí budú pracovať na celom území mesta niekoľko hodín denne.



"Bude to však najmä v komunitách, kde sa nachádzajú Rómovia, a to Cintorínska ulica, osada Pastovník a iné lokality v starej časti mesta," povedal primátor Branislav Baran. Doplnil, že to budú aj Orlova a Kollárova ulica. Hliadky však budú chodiť aj po sídlisku, napríklad po celej Štúrovej ulici.



Úlohou členov MOaPS je dohliadať aj na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním. Okrem toho budú mať na starosti monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktu v rámci miestnej rómskej komunity, ako aj medzi komunitou a väčšinovým obyvateľstvom.