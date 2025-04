Detva bude mať územný generel dopravy, ukáže najviac vyťažené cesty

Detva 7. apríla (TASR) - Samospráva Detvy bude mať svoj územný generel dopravy mesta, v súčasnosti má podpísanú zmluvu na jeho vypracovanie. Ukáže, ktoré cesty a križovatky sú autami najviac zaťažené. TASR o tom informovala prednostka Mestského úradu v Detve Viera Trokšiar Bystrianska s tým, že závery vyhodnotí mestská parkovacia komisia.



Dodala, že vďaka nemu budú vedieť, kde treba dopravu odľahčiť. V tejto súvislosti budú podľa nej neskôr systematicky a koncepčne vyznačovať parkovacie miesta. Potvrdila, že po Ulici Andreja Hlinku budú pribúdať aj ďalšie jednosmerné cesty, bude to však realizované postupne. Ulica Andreja Hlinku je v úseku od križovatky s Ulicou Antona Bernoláka po Námestie mieru jednosmerná od konca minulého roka. Súčasťou bolo aj zavedenie jednosmernej premávky v časti Ulice Milana Rastislava Štefánika v úseku popred materskú školu. Cieľom bolo vytvoriť nové miesta na parkovanie.



Ako ďalej prednostka uviedla, spoplatnenie parkovania v Detve v súčasnosti nie je cesta. „Ukazuje sa, že aj tie mestá, ktoré spoplatnili alebo zvýšili ceny za parkovanie, vytlačili autá napríklad do blízkosti nákupných centier. Tam mali potom návštevníci problém zaparkovať,“ povedala. Zdôraznila, že vyberanie peňazí za parkovanie tak situáciu nezlepšuje. Pripustila však, že v meste sú obyvatelia, ktorí nevyužívajú svoje garáže na parkovanie vozidiel. „Majú v nich vytvorené dielne alebo sklad, aj túto situáciu tak chceme rozhodne riešiť,“ poznamenala.



Člen parkovacej komisie Radovan Červienka v minulosti priblížil, že hlavný úsek cez mesto je cesta tretej triedy a patrí Banskobystrickému samosprávnemu kraju. „V rámci nej je celkovo šesť križovatiek, ktoré sú problematické, od napojenia na cestu prvej triedy až po križovatku pri letnom štadióne,“ ukončil. Mesto však nemôže investovať do cudzieho majetku, teda nemôže riešiť úpravu napríklad kruhovými križovatkami. Jedna je v pláne v blízkosti budovy rozostavaného okresného úradu, ktorý mesto predalo súkromníkovi.