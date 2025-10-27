< sekcia Regióny
Detva bude na budúci rok hospodáriť s vyše 28 miliónmi eur
Rozpočet bude vyrovnaný, s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 28,25 milióna eur.
Autor TASR
Detva 27. októbra (TASR) - Mesto Detva bude na budúci rok hospodáriť so sumou viac ako 28 miliónov eur. Rozpočet na rok 2026 schválili detvianski poslanci na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ).
Rozpočet bude vyrovnaný, s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 28,25 milióna eur. Bežný rozpočet, ktorý pokrýva každodenné fungovanie mesta a mestských organizácií, bude prebytkový. Príjmy vo výške 18,63 milióna eur prevyšujú výdavky (18,02 milióna eur). Tento prebytok pomôže podľa samosprávy pokryť schodok kapitálového rozpočtu, v ktorom mesto plánuje investície za viac ako 9,8 milióna eur.
Kapitálový rozpočet počíta s výdavkami vo výške 9,85 milióna eur a príjmami 5,13 milióna eur. Schodok plánuje samospráva kryť prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami.
Medzi najväčšie plánované investície patria rekonštrukcia a modernizácia amfiteátra (450.000 eur z eurofondov) i výstavba cesty pre cyklistov za 1,5 milióna eur. Investičné akcie v oblasti bývania a bytovej politiky naplánovali spolu za 4,27 milióna eur.
Na rekonštrukciu a znižovanie energetickej náročnosti Základnej školy na Bernolákovej ulici bude viac ako 1,8 milióna eur, modernizácia verejného osvetlenia financovaná z Environmentálneho fondu bude za 458.000 eur. Mestskej polícii chce dať samospráva 48.000 eur na vybavenie a nové služobné vozidlo.
Najväčšia časť bežných výdavkov, viac ako 9,2 milióna eur, smeruje do školstva. Mesto financuje päť materských škôl, štyri základné školy, základnú umeleckú školu a centrum voľného času. Ďalšie položky predstavujú plánovanie a riadenie mesta (2,53 milióna eur), sociálnu starostlivosť (1,48 milióna eur) i bývanie a správu mestského majetku (994.000 eur). Na životné prostredie a odpadové hospodárstvo je 1,3 milióna eur, na dopravu a údržbu ciest 712.000 eur, na kultúru a šport je to spolu približne 1,5 milióna eur.
„Rozpočet na rok 2026 je výsledkom realistického plánovania a zároveň ambiciózneho prístupu k rozvoju Detvy. Pokračujeme v rekonštrukciách, znižujeme energetickú náročnosť budov a investujeme do projektov, ktoré majú dlhodobý prínos pre celé mesto,“ povedal primátor mesta Branislav Baran.
