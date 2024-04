Detva 24. apríla (TASR) - Budovu rozostavaného okresného úradu v Detve plánuje mesto predať. Návrhom na schválenie podmienok súťaže sa budú zaoberať mestskí poslanci na svojom aprílovom zasadnutí. TASR to v stredu povedal primátor mesta Branislav Baran.



Dodal, že majú záujemcov o kúpu. Samospráva totiž podľa neho v súčasnosti nemá financie na to, aby tento svoj majetok obnovila a ani si naň nebude brať úver. "Riešenie je v podobe vstupu súkromného kapitálu. A to predajom stavby s tým, že mesto určí podmienky budúceho využitia objektu," pripomína dôvodová správa v materiáli pre poslancov.



Mesto už rokovalo so záujemcami, ktorí boli ochotní budovu kúpiť. Stroskotalo to však na územnom pláne, kde uvedená plocha nie je určená na bytovú výstavbu. "Územný plán v doplnku číslo šesť sa tak bude meniť na to, aby bolo budovu možné prestavať na byty," spomenul v stredu primátor s tým, že tam nechcú príbytky nižšieho štandardu. Mali by byť vyššej kvality. Aj to je podľa neho jedna z podmienok pre kupujúceho. Statický posudok budovy v minulosti vyšiel kladne. Znamená to, že budova je vhodná na dostavanie alebo prestavbu v takej podobe, v akej je. Dá sa prerobiť aj na byty, čo bola pre mesto smerodajná informácia.



Budova stojí na začiatku Detvy od konca deväťdesiatych rokov minulého storočia. V minulosti ju vlastnilo Ministerstvo vnútra SR a mesto nemalo možnosť túto stavbu riešiť. V roku 2023 podpísali darovaciu zmluvu, ktorou budova prešla do vlastníctva mesta. V súčasnosti chátra, jej stav sa stále zhoršuje.