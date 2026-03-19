Detva čaká na dokončovacie práce na futbalovom a atletickom štadióne
Autor TASR
Detva 19. marca (TASR) - Dokončovacie práce na atletickej dráhe a ďalších športových plochách v Detve sa začnú po vytvorení priaznivých klimatických podmienok. Potrebné sú na nanesenie finálnej športovej vrstvy na bežeckom ovále. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja.
Samospráva predpokladá, že to bude v druhej polovici apríla. „Samotné dokončovacie práce by mali trvať približne dva týždne, takže zmluvný termín ukončenia stavby, 5. mája 2026, by mal byť dodržaný,“ objasnil. Futbalový a atletický štadión začne slúžiť športovým klubom, školám aj širokej verejnosti po vydaní kolaudačného rozhodnutia. To podľa mesta zvyčajne vydávajú približne jeden až dva mesiace po ukončení stavebných prác. Potom bude zrekonštruovaný areál pripravený hostiť tréningy, súťaže i podujatia pre verejnosť.
Rekonštrukcia futbalového a atletického štadióna sa tak podľa mesta blíži do finále. Väčšinu stavebných prác už ukončili. Práce robí spoločnosť Športfinal, ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní. Na financovanie mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 806.000 eur prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Celkové oprávnené výdavky predstavujú 876.000 eur, zvyšnú časť dopláca samospráva z vlastného rozpočtu.
Rekonštrukcia sa týka celého športového areálu, futbalového ihriska aj atletickej časti. Ihrisko s rozmermi 105 krát 72 metrov zmodernizujú a doplnia o nový závlahový systém. Okrem neho obnovia aj atletickú dráhu a sektory na jednotlivé disciplíny. Budú to napríklad 400-metrový ovál so štyrmi dráhami a šiestimi dráhami na šprintérskej rovinke, ďalej sektor na skok do diaľky a trojskok, na hod oštepom, diskom a kladivom. Vytvoria aj priestor na skok do výšky i vrh guľou.
