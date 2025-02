Detva vlani kosila celú trávnatú plochu štyrikrát

Detva 6. februára (TASR) - Celú trávnatú plochu mesta kosila vlani samospráva Detvy štyrikrát vrátane dvoch čiastkových kosení. Celková plocha kosenia predstavovala 1.232.163 štvorcových metrov a náklady na túto údržbu dosiahli 73.929 eur. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja.



Dodal, že počas celého roka robili aj údržbu drevín a krov. Bolo to vrátane polievania viac ako 120 mladých stromov a 400 štvorcových metrov novovysadených krov a kvetinových záhonov. "V období horúčav a sucha bolo polievanie intenzívnejšie. Okrem toho bolo pletie a zostrih záhonov a krov v rozlohe viac ako 2600 štvorcových metrov," objasnil s tým, že odbornú starostlivosť zabezpečil certifikovaný arborista, ktorý ošetril viac ako 60 stromov.



Ako uviedol, na Námestí SNP a pred Kultúrnym centrom Andreja Sládkoviča pribudlo 115 kusov krov a trvaliek vo veľkých exteriérových kvetináčoch. Okolie mestského úradu oživilo takmer 200 nových trvaliek. "Na jeseň vzniklo nové stromoradie popri prístupovej ceste do priemyselného parku, ktoré v budúcnosti vytvorí prirodzenú zelenú bariéru," podotkol. Mesto tiež doplnilo poškodené dreviny na Námestí SNP a vysadilo celkovo 22 nových stromov.



Primátor Branislav Baran doplnil, že vlani tiež vysadili 16.000 kusov tulipánov. Sú to lokality na autobusovej stanici a pri zimnom štadióne. Spomenul, že ide o pilotný projekt. "Uvidíme, ako sa prejavia na jar. Chceli by sme však vo výsadbe pokračovať," konštatoval. Úspechom bolo vlani podľa neho aj 20.000 eur z Envirofondu na výsadbu a obnovu zelene v meste.