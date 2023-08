Centrum tradičnej kultúry v Detve zbiera staré fotografie i predmety

Detva 1. augusta (TASR) - Centrum tradičnej kultúry (CTK) v Detve plánuje zdokumentovať čo najviac prejavov tradičnej kultúry a zachovať ich pre ďalšie generácie. Vyzýva tak majiteľov archívnych fotografií i archaických predmetov, aby dali o sebe vedieť. TASR to povedala vedúca detvianskeho CTK Andrea Jágerová s tým, že túto výzvu nazvali Hodina dvanásta.



Ako uviedla, prihlásiť sa môžu aj informátori najstaršej generácie, ktorí sú ochotní podeliť sa so svojimi spomienkami alebo piesňami. "Pretože títo ľudia nám odchádzajú a bije hodina dvanásta. A my sa snažíme v teréne získať, čo sa ešte dá," objasnila s tým, že požičané predmety či fotografie ľuďom po zdigitalizovaní vrátia. Prihlásiť sa je možné u vedúcej centra, kontakty sú na oficiálnej webstránke Podpolianskeho osvetového strediska.



Jágerová dodala, že počas práce pracovníci v CTK pozbierali rôzne materiály i fotografie, ktoré majú v digitálnej podobe. Aby sa so svojou prácou podelili so záujemcami, založili webovú stránku. Všetky zdigitalizované objekty budú dostupné na www.tradicie.online. Verejnosť si ich môžete bezplatne stiahnuť a používať na nekomerčné účely.



Vedúca tiež informovala, že počas augusta pripravujú v centre tvorivé dielne pre dospelých a budú zamerané na ozdoby na krk. Budú to napríklad dobronivské ozdoby i šnúrky, ktoré sa nosili v Slatinských Lazoch a vo Zvolenskej Slatine a okolitých dedinách. "Patria medzi ne aj očovské gorále a celkovo šperky minulosti, ktoré ženy môžu využiť aj v súčasnej móde," podotkla.



Centrum tradičnej kultúry v Detve je pobočka Podpolianskeho osvetového strediska a vzniklo koncom roka 2020. Špecializuje sa na výskum a dokumentáciu vybraných javov tradičnej kultúry a ich sprístupnenie odbornej i laickej verejnosti. Jeho činnosť sa orientuje na spev, hudbu, tanec, výtvarné a remeselné prejavy i na tradičnú stravu. V súčasnosti sídli centrum v detvianskom kultúrnom dome, kraj plánuje na jeho činnosť zabezpečiť prezentačný pracovný priestor na Námestí SNP v Detve.