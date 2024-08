Detva cez leto obnovuje sociálne zariadenia v základnej škole

Detva 5. augusta (TASR) - Mesto Detva počas letných školských prázdnin obnovuje sociálne zariadenia v základnej škole na Ulici Obrancov mieru. Dôvodom je ich nevyhovujúci stav, presnejšie nízky počet osadených umývadiel v jednotlivých zariadeniach. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.



Dodal, že samosprávu ako vlastníka objektu na tento nedostatok listom upozornil Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene. Ten v škole urobil kontrolu. "Túto investíciu sme ihneď zaradili do svojho investičného plánu na rok 2024 a následne sme pristúpili k zabezpečeniu jej realizácie," povedal primátor Branislav Baran.



Podľa hovorcu stavbári v súčasnosti pracujú v pavilóne prvého stupňa na prízemí, v priestoroch toaliet pre dievčatá i pre chlapcov. V pavilóne druhého stupňa sú práce na prízemí i na prvom poschodí.



V rámci rekonštrukcie osadia nové umývadlá, WC misy s ľahkými deliacimi stenami, pripojovacie rozvody vody a kanalizácie, vodovodné batérie, obklady, dlažby, maľby a nátery. V každej budove budú toalety aj pre imobilných a bezbariérový prístup do jednotlivých pavilónov.



Mesto cez verejné obstarávanie vybralo dodávateľa stavby. V rámci zmluvných podmienok okrem uskutočnenia stavebných prác mal povinnosť zabezpečiť aj vypracovanie projektovej dokumentácie so zabezpečením príslušných povolení na stavebnom úrade. Ako ďalej Suja uviedol, do verejného obstarávania sa zapojili tri firmy. Najvýhodnejšiu ponuku poslala SALA engineering Vígľaš, s ktorou mesto začiatkom júla uzatvorilo zmluvu o dielo. "Po vypracovaní projektovej dokumentácie a vydaní príslušných povolení mesto 24. júla odovzdalo stavenisko dodávateľovi," zhrnul.



Priblížil, že v zmysle zmluvy o dielo je termín ukončenia prác stanovený do 60 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska, to je do 21. septembra. "Dodávateľ stavby dal ústny prísľub na skoršie ukončenie prác, aby vyučovanie mohlo nerušene začať 2. septembra," zdôraznil hovorca s tým, že podľa priebežne vykonávaných kontrol je predpoklad dodržania uvedeného termínu. Za stavebné práce aj s projektovou dokumentáciou zaplatí mesto 110.000 eur.