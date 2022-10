Detva chce upratovanie cintorína ukončiť do konca týždňa

Detva 20. októbra (TASR) – Mesto Detva pred nadchádzajúcim dušičkovým obdobím zabezpečilo kosenie trávnatých plôch mestského cintorína a v týchto dňoch končí s upratovaním priestoru od napadaného lístia a pokosenej trávy. Pre TASR to vo štvrtok uviedol hovorca Detvy Milan Suja s tým, že tieto práce aktivačných pracovníkov plánuje samospráva ukončiť do konca tohto týždňa.



Pripomenul, že počas posledného októbrového víkendu, Sviatku všetkých svätých a aj Pamiatky zosnulých budú na cintoríne posilnené hliadky príslušníkov mestskej polície. Tí budú usmerňovať a riadiť dopravu. "V tomto období, keď návštevníci cintorína vo väčšej miere upratujú hroby zosnulých, je zabezpečené posilnenie vývozu komunálneho odpadu, a to niekoľkokrát týždenne," zdôraznil a dodal, že veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na troch miestach cintorína.



Na detvianskom cintoríne je podľa neho aktuálne 3626 hrobových a urnových miest. "Nájomcov, ktorí pozabudli uhradiť nájom za hrobové miesto, mesto rieši postupom podľa ustanovenia o pohrebníctve," informoval a doplnil, že na cintoríne je 15 hrobových miest, o ktoré sa nikto nestará a postupne ich zákonným spôsobom rušia.



Hovorca tiež podotkol, že počas deviatich mesiacov tohto roku pribudlo 19 nových hrobových miest a 17 urnových miest. Mesto Detva má vytvorený pasport mestského cintorína, ten nájdu návštevníci na internetovej stránke www.cintoriny.sk.