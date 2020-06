Denné centrá seniorov v Detve sa pripravujú na opätovné otvorenie

Detva 11. júna (TASR) - V Detve v týchto dňoch pripravujú opätovné otvorenie a obnovenie činnosti v štyroch denných centrách určených pre seniorov a v ďalších dvoch v správe Jednoty dôchodcov na Slovensku a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktoré boli z dôvodu pandémie nového koronavírusu zatvorené. V denných centrách v Detve bolo začiatkom tohto roku registrovaných 789 členov.



Ako pre TASR uviedla pracovníčka referátu sociálnych služieb a zdravotníctva na Mestskom úrade v Detve Jana Jedličková, samospráva poskytuje ľuďom v denných centrách bezplatne priestorové podmienky, finančne zabezpečuje a podporuje ich činnosť.



"Poslaním denných centier je uspokojovať kultúrne a spoločenské potreby členov, podporovať ich osobné záujmy a záľuby," priblížila. Členom denných centier podľa nej už chýbajú sociálne kontakty a spoločné aktivity. "Už niekoľko dní mi títo ľudia volajú a pýtajú sa na to, kedy už budú môcť opäť prísť do centra. Možnosť stretávania sa seniorov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom v denných centrách má na nich totiž veľmi pozitívny vplyv," dodala Jedličková.



V lete by sa mali detvianski seniori, členovia denných centier, zúčastňovať viac na relaxačno–oddychových aktivitách v exteriéri. Vzdelávacie aktivity v interiéri ako kurz počítačov a Zdravé starnutie budú zrejme pokračovať až na jeseň.