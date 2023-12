Dlhodobý nájom vníma Dom umenia Arteska ako podporu od Detvy

Detva 17. decembra (TASR) - Výška nájmu pre Dom umenia Arteska v Detve znamená určenú sumu, ktorú dokáže zvládnuť, a pokryje tým náklady na administratívne práce správcovi budovy. Vo svojom stanovisku pre TASR to uviedol Maroš Bauer z domu umenia, ktoré robí v meste kultúrne podujatia.



Reagoval tak na rozhodnutie mestského zastupiteľstva, ktoré rozhodlo, že umelci budú platiť nájom jedno euro za štvorcový meter za rok. "Nemusíme každoročne očakávať, aký bude výsledok hlasovania poslancov k nájmu pre Artesku," objasnil. Podľa jeho slov v každoročnom fungovaní domu umenia sa to odzrkadlí v tom, že dlhodobo vedia, koľko ich bude stáť nájom. "Nebudeme si musieť strážiť termín na podanie ďalšej žiadosti o jeho zníženie a budeme sa môcť sústrediť napríklad na získanie prostriedkov na pokrytie energií," spresnil s tým, že ich v súčasnosti stoja zálohovo 500 eur mesačne.



Zdôraznil, že fungujú formou dobrovoľníckej práce a nik z jej členov nemá z jej činnosti žiadne odmeny. Z tohto dôvodu schválený dlhodobý nájom vníma ako podporu od mesta Detva. "A to bez ohľadu na to, že je jeho výška vyššia, ako žiadali," informoval. Doplnil, že pre dom umenia nastala problémová situácia po zvýšení cien energií. "Bežné nájomné a platby za energie by boli likvidačné a nemohli sme každoročne čakať na rozhodnutie o výške nájmu," vysvetlil s tým, že naposledy žiadali mesto o nájom jedno euro na rok na obdobie 10 rokov.



Detvianske mestské zastupiteľstvo na svojom novembrovom zasadnutí schválilo súčasnú sumu pre Artesku bez energií a bez finančnej zábezpeky na dobu neurčitú. Dovtedy platili umelci mestu nájomné jedno euro za rok bez energií za celú plochu. Dom umenia sídli v budove bývalej školy v starej časti mesta na Partizánskej ulici. Celková výmera prenajímaného priestoru je vyše 263 štvorcových metrov a v správe ho má Kultúrne centrum Detva.