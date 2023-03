O súťaž pre Centrum tradičnej kultúry v Detve má záujem 15 ateliérov

Detva 21. marca (TASR) – Do architektonickej súťaže na projekt novostavby Centra tradičnej kultúry v Detve sa prihlásilo 15 architektonických ateliérov z celého Slovenska. Odborná porota vybrala päť účastníkov, ktorí postupujú do druhého kola. TASR o tom v utorok informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).



Riaditeľ odboru verejného obstarávania a investícií BBSK Martin Daniš uviedol, že medzi nich patria Hubinsky atelier, architekti Šercel Švec, 2021, ALEXY & ALEXY a Totalstudio.



Kraj vyhlásil súťaž začiatkom februára tohto roka. "Kritériá, na základe ktorých porota predložené portfóliá posudzovala, sa týkali predovšetkým kvality a relevancie uskutočnených architektonických diel účastníka súťaže," uviedol predseda poroty a zároveň banskobystrický architekt Martin Paulíny.



Nový areál v historickej časti Detvy by mal slúžiť ako kancelárske a výstavné priestory s tanečnou sálou a s javiskom. Súčasťou majú byť aj dielne a ubytovanie. Stavba by podľa BBSK mala rešpektovať historickú zástavbu. Zároveň má byť ekologická, s nízkymi prevádzkovými nákladmi a s využitím obnoviteľných zdrojov energie.



Čierna poznamenala, že v marci sa uskutočnila obhliadka lokality. "Predstavili zadanie a aktivity Podpolianskeho osvetového strediska a princípy ľudového staviteľstva na Podpoľaní v minulom storočí," spresnila. "Druhé stretnutie poskytne priestor na spätnú väzbu poroty na rozpracované návrhy. Finálne hodnotiace zasadnutie poroty bude koncom júna," doplnil odborný referent pre revitalizáciu BBSK Juraj Havlík.



Centrum tradičnej kultúry v Detve je pobočka Podpolianskeho osvetového strediska a vzniklo koncom roka 2020. Špecializuje sa na výskum a dokumentáciu vybraných javov tradičnej kultúry a ich sprístupnenie odbornej i laickej verejnosti. Jeho činnosť sa orientuje na spev, hudbu, tanec, výtvarné a remeselné prejavy i na tradičnú stravu. V súčasnosti sídli centrum v detvianskom kultúrnom dome, kraj však chce na jeho činnosť zabezpečiť prezentačný pracovný priestor.