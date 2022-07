Do základných škôl v Detve nastúpi viac prvákov ako vlani

Detva 4. júla (TASR) – Do štyroch základných škôl v Detve pôjde v septembri viac prvákov ako vlani. Zapísaných ich je 169, oproti minulému roku sa tak zvýši počet detí v prvých ročníkoch o sedem. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.



Do základnej školy v historickej časti Detvy je zapísaných 42 prvákov, Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača ich bude mať 29. Škola na Ulici Obrancov mieru prijme 50 detí a na Ulici Antona Bernoláka 48 prvákov.



Zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2022/2023 bol v Detve 12. a 13. apríla. "Napriek tomu, že opatrenia proti ochoreniu COVID-19 boli voľnejšie, zápis do škôl mohli rodičia riešiť aj elektronickým spôsobom," uvádza mesto s tým, že aj napriek tomu si veľa rodičov zvolilo zápis priamo v škole.