Expozíciu pod kalaváriou v Detve tvorí približne 30 drevených krížov

Detva 16. augusta (TASR) - Približne 30 náhrobných krížov je súčasťou expozície pod kalváriou v hornej časti detvianskeho cintorína. „Jej zámerom je nielen pripomínať a sprístupniť autentické tradičné hodnoty Podpoľania širokej verejnosti, ale ju aj dopĺňať, rozširovať a odborne sa starať o jej zachovanie,“ povedala pre TASR vedúca Podpolianskeho múzea Renáta Babicová.



Ako dodala, podnet na založenie expozície dal v roku 1990 vtedajší Obvodný úrad v Detve. Prvou etapou bola cielená obnova krížov, ktoré patrili do pamiatkového súboru. Postupne pribudli ďalšie a pod kalváriu sa od roku 2000 dostala aj časť nepoužívaných pôvodných krížov z cintorína.



Pripomenula tiež, že detvianske kríže sú súčasťou niektorých hrobov aj v súčasnosti. „Aj pri nových náhrobníkoch môžeme vidieť drevený vyrezávaný kríž. Nemusí byť pôvodný, mohli ho dať vyrobiť a osadiť už k modernému náhrobníku aj neskôr pozostalí. Je to pekná symbióza medzi novým a starým,“ zdôraznila Babicová s tým, že výrobcami krížov boli ľudia z Podpoľania. „Mená prvých majstrov nepoznáme, známe sú až od polovice 20. storočia. Sú to mená, ktoré rezonujú aj v širšom kontexte,“ poznamenala a doplnila, že sú to napríklad Jozef Fekiač-Šumný, Ján Fekiač-Poštár, Štefan Melich-Klimo či Mikuláš Sekereš z Detvy a mnohí ďalší.



Podľa Babicovej prícestné kríže z Detvy a okolia dodnes dotvárajú kolorit jej pôvodného historického chotára, preto ich ľudia nájdu roztrúsené aj na okolitých lazoch a v susedných obciach. „O tom, čo podmienilo ich zastúpenie pod Poľanou a v regióne, by sme mohli rozprávať veľmi dlho. Určite by to však boli dostatok dreva, šikovnosť miestnych ľudí, výtvarné nadanie a cítenie,“ spomenula vedúca múzea.



Detvianske kríže sú zdobené vyrezávanými ornamentami a ich kolorovaním. Geometrické a rastlinné ornamenty a kresťanská symbolika zdobia predné a aj bočné steny kríža. Z ornamentov sa najčastejšie vyskytujú trojlist, kvietok, lístky, vinič so strapcami hrozna, srdce i slimák. Na náhrobných krížoch je súčasťou aj nápis s menom zosnulého a rokom jeho narodenia a úmrtia. Základná farba kríža je tmavá, ornamenty sú biele, žlté, zelené i červené. „Väčšinou si návštevník spája Podpoľanie s farebnými krížmi, najstaršie však boli bez výzdoby, prípadne len jemne vyrezávané," ukončila Babicová s tým, že charakteristickým prvkom krížov je aj jeho trojuholníková alebo oblá strieška s ozdobnými prvkami.



Druhú, menšiu exteriérovú expozíciu detvianskych drevených vyrezávaných krížov si môžu záujemcovia pozrieť aj vo dvore Podpolianskeho múzea v Detve.