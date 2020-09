Detva hľadá priestor pre novú skládku odpadu

Detva 28. septembra (TASR) - Mesto Detva potrebuje novú skládku na odvoz komunálneho odpadu. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Detvianska samospráva má v súčasnosti svoj priestor pre odpad v časti Detva-Studienec, ku koncu roka ho však zatvárajú.



Konateľ Technických služieb Detva Jozef Malatinec pre TASR povedal, že tak musia urobiť pre novú smernicu Európskej komisie. „Nevyhovuje totiž súčasným predpisom. Kapacitne by však pre odpad vydržala takmer rok aj pol,“ dodal s tým, že rozšírenie súčasnej skládky kolaudovali v roku 2018. Spomenul tiež, že okrem Detvy sa smernica sa týka aj ďalších, približne 30 skládok na Slovensku.



Verejným obstarávateľom nového priestoru je spoločnosť Technické služby Detva. Skládku hľadajú na štyri roky so začiatkom od januára nového roka. Predmetom zákazky je zneškodňovanie odpadov skládkovaním a celková odhadovaná hodnota zákazky je 1.795.859 eur bez DPH. Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 19. októbra.



Spoločnosť Technické služby Detva založili v roku 2003 a zaoberá sa odvozom a likvidáciu komunálneho, stavebného a iného odpadu. Majiteľom spoločnosti je mesto Detva so 100-percentným podielom. Podnikateľskú aktivitu vykonávajú služby v priestoroch na Bottovej ulici v Detve.