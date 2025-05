Hospodárenie Detvy za rok 2024 sa skončilo s prebytkom

Detva 12. mája (TASR) - Rozpočtové hospodárenie mesta Detva za rok 2024 sa skončilo s prebytkom 2.959.815 eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja s tým, že do rezervného fondu samospráva presunula 2.755.413 eur.



Dodal, že zvyšok vo výške 204.402 eur tvoria nevyčerpané účelové prostriedky. Podľa neho ide o peniaze zo štátnych dotácií, ktoré sa vrátili do rozpočtu mesta.



Vlani mala Detva hospodáriť s pôvodným schváleným rozpočtom 25.311.876 eur, počas roka ho však upravovali päťkrát. Príjmovú časť rozpočtu sa podarilo naplniť na 98,4 percenta. „Celkové výdavky v roku 2024 boli 19.518.394 eur, v kapitálovom rozpočte mesto minulo 1.791.705 eur,“ pripomína samospráva.



Ako ďalej uvádza, celková hodnota investícií bola vlani 1.791.705 eur a rok predtým 2.672.514 eur. Najviac peňazí v roku 2024 išlo na školstvo, a to suma 976.651 eur. Najvyššia suma bola na rekonštrukciu Materskej školy na Námestí SNP (828.810 eur) a na obnovu toaliet v Základnej škole na Ulici Obrancov mieru (111.366 eur). Na cesty išlo 141.682 eur a na Domov dôchodcov 60.000 eur. „Stav rezervného fondu na začiatku minulého roka bol 327.883 eur a na jeho konci 383.360 eur,“ zdôraznilo mesto.