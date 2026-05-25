Detva: Ihrisko na Stavanisku plánujú dokončiť do polovice júna
K dispozícii bude verejnosti, deťom a všetkým obyvateľom Stavaniska v režime, ktorý nastavia.
Autor TASR
Detva 25. mája (TASR) - V detvianskej miestnej časti Stavanisko budujú nové multifunkčné ihrisko. Mesto ho stavia pri turistickej ubytovni. TASR o tom informoval primátor Detvy Branislav Baran s tým, že dokončené by malo byť do polovice júna.
Spresnil, že slávnostne by ho chceli otvoriť futbalovým turnajom o pohár primátora mesta. Dodal, že priestor na šport bude podobný ako tie, ktoré sú v súčasnosti pri veľkom futbalovom ihrisku na sídlisku alebo pri Základnej škole na Kukučínovej ulici. Súčasťou budú umelá tráva, mantinely a osvetlenie. Podľa primátora bude mať štandardné rozmery pre futbal a iné loptové hry a zvýši atraktivitu areálu.
Zdôraznil, že k dispozícii bude verejnosti, deťom a všetkým obyvateľom Stavaniska v režime, ktorý nastavia. Cieľom je, aby si navzájom nezavadzali miestni obyvatelia a ľudia, ktorí sa ubytujú v turistickej ubytovni.
Turistická ubytovňa je majetkom mesta Detva a jej história siaha do 30. rokov minulého storočia, keď slúžila ako škola na lazoch. Primátor doplnil, že priestor môžu prenajímať už aj počas zimy. Vybudovali plynovú prípojku a ústredné kúrenie, čiastočne obnovili aj vnútorné priestory. Zariadenie bolo dovtedy v prevádzke spravidla od apríla do novembra.
Ubytovňu využívajú turistické oddiely, športové kluby, organizátori táborov, občianske združenia aj miestni obyvatelia pri rodinných či spoločenských stretnutiach. V roku 2025 bola pre plánovanú rekonštrukciu obsadená 69 dní a využilo ju 354 osôb. Príjmy dosiahli 4234 eur, výdavky predstavovali 53.627,40 eura. „Významnú časť tvorili náklady na zriadenie plynovej prípojky a ústredného kúrenia,“ reagovala samospráva. Vlani okrem bežnej údržby odstránili poškodené dreviny, opravili komíny, čistili kanalizáciu a septik.
V tomto roku plánujú dokončovacie práce v interiéri, statické posúdenie prístavby, opravy strechy a spracovanie projektovej dokumentácie vrátane návrhu nových vnútorných hygienických priestorov. Cenník ubytovania na rok 2026 schválilo mestské zastupiteľstvo 18. decembra 2025.
