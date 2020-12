Detva: Investor je bližšie k tomu, aby priemyselný park mohol zväčšiť

Detva 10. decembra (TASR) – Spoločnosť Punch Precision Detva je bližšie k tomu, aby svoj priemyselný park v centre mesta mohla zväčšiť. Detvianske mestské zastupiteľstvo vo štvrtok na svojom rokovaní schválilo zámer rozšírenia priemyselného parku, je to však s viacerými podmienkami. Len na základe nich umožnia ďalšiu výstavbu parku.



Jednou je, že musia byť zabezpečené finančné prostriedky na obchvat Detvy a rovnako musí byť aj stavebné povolenie na jeho výstavbu. Znamená to, že občania Detvy majú istotu, že k novým halám postavia aj novú cestu. Tá by v budúcnosti mala odťažiť centrum od nákladnej a ďalšej dopravy, ktorá v súčasnosti prechádza cez mesto a s rozrastaním hál bude ešte hustejšia.



O obchvat Detvy a aj nový priemyselný park sa zaujíma aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Jeho záujmom je pritiahnuť na Podpoľanie nových investorov, s ktorými by prišli aj nové pracovné miesta pre región s vysokou nezamestnanosťou.



Kraj už zmluvne zabezpečil spoločnosť na vypracovanie dokumentácie na výstavbu obchvatu. „Z nich budeme mať informácie o tom, aký je rozpočet tejto investície. S ním potom budeme rokovať s mestom Detva alebo aj s ministerstvom hospodárstva, aby nám dali finančnú podporu,“ vysvetlil pre TASR podpredseda BBSK Ondrej Lunter, ktorý sa na štvrtkovom rokovaní detvianskeho zastupiteľstva zúčastnil. „Keď budeme mať tieto peniaze od vlády a budeme mať stavebné povolenie, tak sa začne aj výstavba nových hál od investorov,“ dodal.



V súčasnosti pokračuje výber vhodnej možnosti stavby obchvatu na základe viacerých kritérií. Trasa má vyhovovať súčasným a výhľadovým nárokom na dopravu v danom prepojení a previesť ťažkú nákladnú dopravu mimo centra mesta. Zatiaľ však nie je jasné, ktorá z troch možností trasovania obchvatu sa bude stavať. "Môže to byť aj štvrtá trasa. Začal sa verejný proces pre pripomienky, zapojiť sa môže aj verejnosť, odborní pracovníci. Vzniknúť môže možnosť, ktorá sa zapracuje do územného plánu,“ poznamenal Lunter.



„Odľahlo nám a konečne môžeme začať plánovať. Najväčší problém doteraz bol, že nás oslovovali partneri, ktorí do našich hál chcú prísť pracovať. Vieme si teraz naplánovať, kedy môžeme začať stavať,“ povedal vo štvrtok po hlasovaní poslancov Gejza Poša z Punch Campus.



„Umiestnenie parku nie je dobré, bývam na Námestí mieru. My z tohto sídliska sme stratili rekreačnú časť, pohľad z okna už nie je na prírodu a ľudia z ôsmeho poschodia pozerajú na veľkú halu,“ zhrnula poslankyňa za tento volebný odvod Oľga Vilhanová, ktorá bola v hlasovaní o tomto bode počas zasadnutia zastupiteľstva proti.