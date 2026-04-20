Detva je na súčasnú sezónu starostlivosti o zeleň pripravená
Vlani na jar pribudli v Detve aj nové kvetinové záhony.
Autor TASR
Detva 20. apríla (TASR) - Mesto Detva je na súčasnú sezónu starostlivosti o zeleň pripravené, počas roka bude kosiť približne štyrikrát. Konkrétny počet však bude závisieť od počasia a rastu trávy. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja s tým, že zmluva na tieto služby je uzavretá na dva roky.
Dodal, že s kosením začínajú v aktuálnom kalendárnom týždni. Najskôr to bude pred Domom kultúry Andreja Sládkoviča, na Námestí SNP a Partizánskej ulici, ako aj na Ulici Milana Rastislava Štefánika.
Ako uviedol, na starostlivosť priestorov v meste má samospráva na dva roky zmluvu so spoločnosťou Effecteam. Na zabezpečenie kosenia verejných priestranstiev v rokoch 2025 a 2026 vyčlenila Detva približne 180.000 eur.
Eva Bohumeľová z oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb detvianskeho mestského úradu povedala, že obstarávanie na výber dodávateľa rozdelili na verejné priestranstvá a na cintorín. Aj kosenie cintorína má dve časti. Na jeho samotné plochy, ktoré plánujú päťkrát ročne. V hôrke na Kalvárii predpokladajú tri kosby za rok. Mesto počíta s tým, že na údržbu cintorína bude počas dvoch rokov trvania zmluvy z mestského rozpočtu približne 23.500 eur. Obstarávanie podľa hovorcu vyhral Jozef Kulišiak. Vlani vyšlo kosenie cintorína na sumu 11.820 eur.
Vlani na jar pribudli v Detve aj nové kvetinové záhony. Sú v nich cibuľoviny, ktoré po odkvitnutí potrebujú čas na prirodzené zvädnutie. „Čakáme, kým listy zožltnú a cibule sa uzavrú. Je dôležité neodstraňovať ich predčasne, aby si rastliny stihli uložiť dostatok živín na budúcoročné kvitnutie,“ vysvetlila Bohumeľová.
Dodal, že s kosením začínajú v aktuálnom kalendárnom týždni. Najskôr to bude pred Domom kultúry Andreja Sládkoviča, na Námestí SNP a Partizánskej ulici, ako aj na Ulici Milana Rastislava Štefánika.
Ako uviedol, na starostlivosť priestorov v meste má samospráva na dva roky zmluvu so spoločnosťou Effecteam. Na zabezpečenie kosenia verejných priestranstiev v rokoch 2025 a 2026 vyčlenila Detva približne 180.000 eur.
Eva Bohumeľová z oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb detvianskeho mestského úradu povedala, že obstarávanie na výber dodávateľa rozdelili na verejné priestranstvá a na cintorín. Aj kosenie cintorína má dve časti. Na jeho samotné plochy, ktoré plánujú päťkrát ročne. V hôrke na Kalvárii predpokladajú tri kosby za rok. Mesto počíta s tým, že na údržbu cintorína bude počas dvoch rokov trvania zmluvy z mestského rozpočtu približne 23.500 eur. Obstarávanie podľa hovorcu vyhral Jozef Kulišiak. Vlani vyšlo kosenie cintorína na sumu 11.820 eur.
Vlani na jar pribudli v Detve aj nové kvetinové záhony. Sú v nich cibuľoviny, ktoré po odkvitnutí potrebujú čas na prirodzené zvädnutie. „Čakáme, kým listy zožltnú a cibule sa uzavrú. Je dôležité neodstraňovať ich predčasne, aby si rastliny stihli uložiť dostatok živín na budúcoročné kvitnutie,“ vysvetlila Bohumeľová.