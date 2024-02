Detva je podľa primátora finančne zastabilizovaná

Detva 19. februára (TASR) - Mesto Detva je finančne zastabilizované a nie je nútené v noci vypínať verejné osvetlenie. Informoval o tom primátor mesta Branislav Baran.



Dodal, že mestu sa podarilo vysúťažiť dodávky elektriny a plynu na najbližšie obdobie za relatívne dobré ceny. "Nič to však nemení na fakte, že musíme šetriť všade, kde sa dá," objasnil.



Podľa neho musela samospráva pristúpiť k opatreniu, ktorým bolo zvyšovanie miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. "Je pekné pochváliť sa, že máme najnižšie dane a poplatok za odpad v regióne, no takáto situácia nebola dlhodobo udržateľná," spomenul. Uviedol, že rozdiel tak či tak zaplatilo mesto, ktoré muselo niekde peniaze ubrať. "Hovoríme o sume 120.000 eur za rok 2022 a okolo 150.000 eur za rok 2023," poznamenal.



Vysvetlil, že mesto ani nemôže komunálny odpad dotovať. "Túto skutočnosť nám vytkol aj Najvyšší kontrolný úrad. Viem, že z pohľadu niektorých ľudí sú to vysoké sumy, náklady nás však nepustia," konštatoval.



Primátor doplnil, že mesto potrebuje čím skôr doriešiť rekonštrukcie školských zariadení, aby spĺňali všetky štandardy. Stále totiž dostáva upozornenie od hygienikov. Konkrétne sú to Materská škola na Námestí SNP, ktorú v súčasnosti obnovujú, i základné školy na Obrancov mieru a Bernolákovej ulici. Ďalšie problémy potrebuje samospráva riešiť v zdravotníctve. "Tieto kompetencie síce nepatria mestu, na druhej strane však môžeme lekárom pripraviť čo najlepšie podmienky, aby mohli do Detvy prísť," ukončil.