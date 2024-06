Detva je v druhej etape prípravy svojej parkovacej politiky

Detva 23. júna (TASR) - Mesto Detva je v súčasnosti v druhej etape prípravy svojej parkovacej politiky. Prvú ukončilo analýzou existujúceho stavu. Tá ukázala, že v niektorých častiach je nedostatok parkovacích miest. TASR o tom informovala prednostka mestského úradu Viera Trokšiar Bystrianska.



Dodala, že príprava kvalitnej parkovacej politiky je dlhodobá záležitosť. "Nechceme ju urobiť rýchlo, dali sme ju na etapy a chceme postupovať tak, aby na seba nadväzovali," objasnila s tým, že v každej chce mať samospráva skúšobnú dobu a dostávať od občanov spätnú väzbu,



Podľa nej uvažujú aj nad rezidentským parkovaním. "Myšlienka spočíva v tom, že nebude pre tých, ktorí bývajú v rodinných domoch. Títo občania disponujú garážami a dvormi, majú tak kde umiestniť svoje autá," spomenula. Bolo by tak pre tých, ktorí bývajú v bytoch. Priblížila, že v meste sú totiž lokality, kde majitelia rodinných domov parkujú na miestach pri bytových domoch. Prednostka uviedla, že rezidentské parkovanie neznamená to, že bude automaticky spoplatnené. "Mesto by najskôr malo vytvoriť podmienky pre parkovanie občanov a až potom tie miesta spoplatniť. Či to bude rezidentské alebo parkovanie v rámci mesta," zdôraznila.



Referent cestnej dopravy Ľubomír Tkáč z mestského úradu povedal, že v Detve chýba v súčasnosti vyše 700 parkovacích miest. V častiach, kde je ich nedostatok, bude mesto vytvárať jednosmerné ulice a na nich pozdĺžne alebo kolmé parkovacie miesta. Prvou z nich bude Ulica Andreja Hlinku na sídlisku, ktorá bude v skúšobnej dobe. "Ak sa nám to osvedčí, zmeníme to na trvalé a budeme testovať ďalšie lokality," priblížil. Projekt rozdelili do dvoch etáp. Prvou bude úsek od cestného mosta v smere od záhradkárskej osady smerom na Námestie mieru. Vznikne tak 60 parkovacích miest.