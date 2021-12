Koledníci tento rok v Detve nebudú, nahradila ich vianočná výstava

Detva 9. decembra (TASR) – Prehliadka vianočných a novoročných hier v Detve s názvom Koledníci tento rok pre šírenie nového koronavírusu nebude. Náhradou je výstava, ktorá symbolicky zobrazuje tento ľudový zvyk. Riaditeľka Kultúrneho centra (KC) Andreja Sládkoviča v Detve Erika Mojžišová TASR informovala, že ľudia si ju môžu pozrieť vo výklade budovy KC.



Štyria ľudoví vinšovníci sú umiestnení do prostredia, ktoré zachytáva atmosféru a čaro tradičných Vianoc. Vystavení budú do 6. januára. Blízko nich sa nachádza obrazovka, na ktorej približujú ľudové obyčaje vianočného obdobia slová Karola Antona Medveckého.



Ako pripomenul pracovník KC Miroslav Ondrášik, obdobie Vianoc pod Poľanou je desaťročia späté s tradičnou prehliadkou betlehemcov a v tomto roku by sa uskutočnil jej 20. ročník. "Každoročne sa na nej zúčastňujú skupiny, ktoré sa podieľajú na uchovávaní vianočných a novoročných hier," pripomenul.



"Betlehemci sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc, zvlášť na Podpoľaní, kde je táto tradícia stále živá. A je to raritou v celoslovenskom meradle. Stretnúť betlehemcov v Detve, kráčajúc mestom počas vianočných sviatkov, však raritou určite nie je,“ podotkol s tým, že aj v súčasnosti je aktívnych niekoľko skupín, ktoré obchôdzkami po domoch tešia domácich. "Niektorí si Vianoce bez nich naozaj nedokážu ani predstaviť," poznamenal.



Hovorca Detvy Milan Suja dodal, že pre pandémiu nového koronavírusu a zákaz vychádzania nebude tento rok ani Vianočný jarmok na Námestí SNP. "Kultúrne centrum muselo po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Zvolene niektoré aktivity zrušiť. Patria sem Tvorivé dielne - Zdobenie medovníkov, Týždeň vianočného čítania pre deti zo škôlky, Posedenie pri jedličke a aj program pred domom kultúry s malými vianočnými trhmi a punčom. Nebudú ani vianočné filmové premiéry v kine Marína," dodal.