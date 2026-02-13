< sekcia Regióny
Detva komplexne obnovuje denné centrum na Partizánskej ulici

Autor TASR
Detva 13. februára (TASR) - Mesto Detva v súčasnosti komplexne obnovuje denné centrum na Partizánskej ulici. Cena diela predstavuje 360.000 eur, približne 317.00 eur je dotácia z Environmentálneho fondu. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja.
Dodal, že budova dostane nové zateplenie obvodových stien a aj stropu v podstrešnom priestore. Urobia aj nové podlahy vrátane nášľapných vrstiev a povrchových úprav. Objekt tiež zabezpečia proti zemnej vlhkosti. Súčasťou prác je aj výmena strešnej krytiny a odkvapového systému, výmena okien a dverí. Zmodernizujú elektroinštalácie vrátane nových interiérových a exteriérových svietidiel a vybudujú bleskozvod. „Pôvodné plynové vykurovacie telesá nahradí podlahové vykurovanie napojené na tepelné čerpadlo, ktoré bude hlavným zdrojom tepla pre celý objekt,“ zdôraznil s tým, že v areáli vznikne dažďová záhrada. Pribudne výsadba rastlín, ovocných stromov i malé parenisko.
Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi v polovici januára 2026. Prvé týždne patrili najmä demontážnym a búracím prácam. Po odkrytí podláh sa ukázalo, že pôvodné rozvody vody a kanalizácie sú v havarijnom stave a plytko uložené, čo by zasahovalo do nových konštrukčných vrstiev. „S ich výmenou pôvodne nepočítali, bolo však nevyhnutné pristúpiť k realizácii novej vodovodnej prípojky, ležatých rozvodov kanalizácie a nových rozvodov vody,“ podotkol Suja.
K polovici februára pripravujú nové konštrukčné vrstvy podláh, ktoré budú pozostávať zo štrkového násypu a betónovej mazaniny. V ďalšej etape prác sa zhotoviteľ zameria na demontáž pôvodnej strešnej krytiny a latovania. Po nej budú nasledovať nové latovanie a montáž plechovej profilovanej krytiny.
Cieľom prác je zvýšenie energetickej účinnosti budovy, zlepšenie technického stavu objektu a vytvorenie kvalitnejšieho prostredia pre jeho návštevníkov. „Je to budova v historickej časti mesta, preto sme kládli dôraz na moderné technológie a ekologický prístup,“ povedal primátor mesta Branislav Baran.
Na základe verejného obstarávania bola 30. decembra 2025 uzatvorená zmluva o dielo so zhotoviteľom SALA engineering. Termín ukončenia stavebných prác stanovili na 31. augusta 2026.
